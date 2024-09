Al via il Servizio informativo territoriale del Comune di Latina

LATINA – Entra in funzione nel Comune di Latina il Servizio informatico territoriale (Sit) che consentirà il recepimento delle informazioni sul Piano regolatore generale attraverso la piattaforma interattiva WebGis.

“Si tratta di uno strumento al momento utilizzabile per uso interno all’ente e che sarà presto operativo anche per un accesso dei cittadini – ha spiegato l’assessore all’Urbanistica Annalisa Muzio – Gli adeguamenti degli strumenti informatici del Comune di Latina sono stati finanziati con fondi del Pnrr e con determina dirigenziale 2311/2022 è stato formalizzato un incarico al Cersites (Centro di ricerca e servizi per l’innovazione sostenibile) della Sapienza Università di Roma, Polo pontino. Lo studio del Cersites ha definito un quadro conoscitivo che sintetizza le caratteristiche tecniche ed economiche – finanziarie degli interventi previsti nel territorio comunale in relazione alle indicazioni del Pnrr e ad altre fonti di finanziamento europee, nazionali e regionali. Tale quadro consente di aggiornare gli scenari di assetto elaborati, rendendoli più efficaci nel supportare le scelte dei decisori e il dibattito pubblico sul futuro della città. La scorsa settimana il Sit è stato oggetto della determinazione numero 1947, con la quale il dirigente dell’Urbanistica, l’architetto Paolo Cestra, ha preso atto della consegna del lavoro svolto dal Cersites. Ad oggi il nuovo Sit sarà gestito e utilizzato dal personale tecnico interno all’Amministrazione per poi, successivamente, una volta implementato con gli interventi previsti dal PR Lazio FESR 2021 – 2027, potrà essere messo a disposizione e consultato da tecnici professionisti esterni e da tutta la cittadinanza”.