Malore sulla Pontina, automobilista salvato dalla pattuglia della polizia stradale

APRILIA – Si sente male sulla Pontina, entra in un’area di servizio e lancia l’allarme al 112. E’ stata una pattuglia della polizia stradale a salvare un automobilista arrivando in poco tempo sul posto e avviando le manovre necessarie. Lo racconta in una nota il SIULP di Latina che si congratula per la capacità e la professionalità, dimostrata dai colleghi.

“I colleghi operanti, giunti sul posto, immediatamente, notavano che la persona in questione presentava un colore cianotico, ma soprattutto aveva una ridotta attività respiratoria, pertanto in attesa dell’arrivo del personale sanitario del 118, immediatamente, procedevano alle prime manovre di soccorso. Pur non avendo dimestichezza nel campo medico, notando che la situazione stava peggiorando, con una manovra riuscivano a liberare le vie aeree, evidentemente, ostruite dalla sua stessa lingua. Ancora una volta solo grazie alla presenza della pattuglia sulla strada, alla prontezza, alla professionalità, nonché alla lucidità di questi colleghi che si è potuto salvare l’ennesima vita umana. Auspichiamo che l’amministrazione dia sempre più risalto a questi interventi, giacché al di là di garantire tanta sicurezza sulle strade, la polizia stradale, mette in campo tantissima umanità. Anche in questa occasione siamo a rammentare che, l’età media dei poliziotti della Polizia Stradale è sempre pari a 50 anni”.

Il Siulp chiede poi “che con i prossimi movimenti il Dipartimento della P.S, assegni più agenti, posto che la provincia di Latina è attraversata da una delle arterie stradali più importanti e trafficate d’Italia che purtroppo provoca tantissimi sinistri e altrettanti decessi, proprio come emerso nel corso della riunione che si è svolta qualche settimana fa presso la Prefettura di Latina”.