Presentazione a Priverno per il saggio di Licia Pastore “Fernando Bassoli, primo sindaco di Latina”

PRIVERNO – Sarà presentato a Priverno sabato 7 settembre alle 17,30 il saggio di Licia Pastore “Fernando Bassoli. Primo sindaco della città di Latina “, edito da Atlantide editore, casa editrice di Latina diretta da Dario Petti. Un lavoro di ricostruzione, attraverso documenti d’archivio e testimonianze, che ripercorre la vicenda personale e politica di Bassoli “fattore d’equilibrio per superare le tensioni tra i partiti nell’ immediato dopoguerra e dopo la Liberazione” di Latina.

Dopo la riscoperta di questa storia da parte dell’autrice, il Consiglio Comunale di Latina ha deciso di intitolare al suo primo sindaco un luogo (da determinare) all’interno del Parco Falcone e Borsellino.

Il lavoro di ricerca della giornalista Licia Pastore su Fernando Bassoli, porta la prefazione dello storico Guido Crainz e di Marilena Giovannelli, già direttrice dell’Archivio di Stato di Latina e ha ricevuto il Premio Nazionale Minturnae “Ornella Valerio” sezione Storia Giovani 2023.

Il libro sarà presentato nella Biblioteca comunale di Priverno dall’autrice e da Carlo Bassoli figlio del primo Sindaco di Latina. Interverranno per i saluti istituzionali la sindaca Anna Maria Bilancia e l’assessore alla Cultura Sonia Quattrociocche.

LA STORIA – La storia di Fernando Bassoli, originario di Carpi (Modena) sceso in Agro pontino nel 1935 come giovane contabile della Cooperativa Braccianti Carpi, impegnata nei lavori di bonifica dei territori. Da principio, la sua permanenza nell’Agro doveva essere di breve durata poiché legata ad un periodo di lavoro, ma dopo qualche anno che si trovava a Terracina per i lavori di bonifica, qualcosa lo spinse a prendere la decisione di trasferirsi definitivamente anche se molti dei suoi compagni di lavoro tornarono a casa.

Una scelta coraggiosa, specie per quegli anni in cui, di lì a poco, ci si sarebbe trovati nel pieno della Seconda guerra mondiale che ferì profondamente sia i territori che le comunità.

Bassoli da buon romagnolo durante quel periodo di lavoro e negli anni che seguirono, si fece apprezzare molto per le sue capacità professionali e personali riuscendo così a costruire una rete di rapporti che lo legarono saldamente alla gente e ai luoghi.

In seguito alle prime elezioni comunali del 1946 diviene il primo sindaco della città di Latina, esponente del Partito Repubblicano guiderà la fase iniziale (1946-1951) della ricostruzione della ex città di Littoria, immediatamente dopo la caduta del fascismo.