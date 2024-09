Premio Invictus, Vergari premiato dagli studenti del Ramadù

CISTERNA DI LATINA – Si è tenuta stamattina, nel programma della V edizione del Premio Invictus, la III edizione del premio Invictus School. I ragazzi e le ragazze del campus dei licei Ramadù di Cisterna, nell’ambito di un percorso durato tutto lo scorso anno scolastico, hanno decretato un libro vincitore in base a quello che è stato maggiormente capace di catturare la loro curiosità. Il libro vincitore è stato “Emozioni: 60 anni di storia d’Italia attraverso 15 sfide sportive” di Federico Vergari per Lab DFG. L’autore: “Ricevere questo premio è un grande onore. Sento anche una grande responsabilità davanti a questi ragazzi che hanno letto e giudicato il mio libro. Dialogare con loro è stato il premio più bello”.

Vergari è stato premiato dall’amministrazione comunale. La Vicesindaco Innamorato: “Invictus è un progetto sul quale abbiamo investito immediatamente. Nel tempo si è evoluto ed i ragazzi sono stati essenziali. La letteratura sportiva per Cisterna sta diventando un punto di forza”. Presenti anche l’assessore allo Sport, Capasso, e la delegata ai grandi eventi, Contarino, che hanno sottolineato la grande sinergia tra amministrazione e mondo della cultura ed il grande risultato che è stato Invictus School: un arricchimento per i giovani della città.

Ancora su Invictus School la professoressa Ciarla, del polo tecnologico del Ramadù, ha seguito il progetto da vicino: “Sono molto emozionata. Tanti ragazzi così coinvolti sono la nostra vittoria. Una bella giornata con una risposta forte”.

Giovanni Di Giorgi, editore della Lab DFG che ha ideato e realizzato il Premio Invictus, ha detto: “Educare alla lettura nelle scuole è fondamentale. Con progetti come questo coltiviamo cultura letteraria e sportiva. Abbiamo un motto: ‘Si scrive sport ma si legge vita’. Le storie sportive raccontano un po’ la vita e per questo è importante raccontarle attraverso la letteratura. Un ringraziamento all’amministrazione comunale di Cisterna di Latina per aver creduto in noi. Ormai possiamo dire che Cisterna di Latina è la capitale italiana della letteratura sportiva”.

Durante la mattina c’è stato anche un doppio riconoscimento per Jacopo Tosti: atleta rivelazione dell’anno per Invictus e premiato dal Comune di Cisterna per essersi laureato campione del mondo under 17 dell’Italia Volley e quale esempio di sacrificio e passione. Il Sindaco di Cisterna di Latina, Valentino Mantini, ha ringraziato tutti i partecipanti e commentato: “Sono davvero pieno di gioia. Per raggiungere importanti risultati come questo è necessario un lavoro di squadra. Invito i giovani a dare sempre il loro meglio: si può vincere o perdere, l’importante è dare il massimo”.

Giovedì 12 settembre, nella prestigiosa sede di Palazzo Caetani di Cisterna di Latina, verrà annunciato il vincitore della quinta edizione del Premio Invictus che verrà scelto tra la cinquina composta da: “La forma dei sogni” di Andrej Longo (Sellerio); “Il mio calcio furioso e solitario” di Walter Sabatini (Piemme); “La piuma del ghetto” di Antonello Capurso (Gallucci Bros); “Ci alleniamo anche se piove” di Andrea Masciaga e Gianluca Bavagnoli (Rizzoli); “Drazen Petrovic” di Lorenzo Iervolino (66thand2nd).