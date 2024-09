Tunuè prepara il nuovo Pera Toons. In uscita: “Ridere”

LATINA – La scoperta di Pera Toons, oggi vero fenomeno editoriale, è partita da Latina con la casa editrice Tunuèe che ora torna in libreria con il nuovo libro di Alessandro Perugini, Ridere. L’autore italiano, grafico pubblicitario e fumettista, è stato il più venduto del 2023 e nel 2024 ha superato il traguardo di 1 milione di copie dominando da mesi le classifiche dei fumetti e dei libri più venduti per ragazzi con tutti i suoi titoli (Ridi che è meglio, Sfida all’ultima battuta, Giochi e risate, Ridi a Creepypelle, DivertiMenti, Fatti una risata e Che spasso!).

In Ridere, una gita al Museo di Storia Naturale di Pera, Kenny ed Ely sta per prendere una piega inaspettata! Il museo nasconde infatti terribili segreti, tra strane presenze, un direttore ambiguo e un telefono misteriosamente scomparso. I tre ragazzi dovranno usare tutto il loro ingegno per sventare un losco piano che vuole trasformare il museo in una sala giochi!

La casa editrice Tunuè è stata fondata a Latina da Emanuele Di Giorgi che ne è oggi amministratore delegato. In pochi anni è diventata una delle principali case editrici italiane nel campo del fumetto e dei graphic novel, nonché della saggistica dedicata al fumetto, all’animazione, ai videogiochi e ai fenomeno pop contemporanei.

L’uscita del nuovo Pera Toons prevista per il 1° ottobre segue la pubblicazione di sette nuovi titoli nel mese di settembre.