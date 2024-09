Esce “I giorni della mia vita”, il libro autobiografico di Vittorio Cotesta

LATINA – Sarà presentato venerdì 27 settembre alle ore 18.00 presso la spazio culturale ” Lestrella Pop” in largo Jacopo Peri 12 a Latina, nel Centro Lestrella del quartiere Q4, il libro autobiografico di Vittorio Cotesta “I giorni della mia vita” edito da Atlantide. Cotesta nato a Roccagorga (Latina) il 1° agosto 1944, ha insegnato Sociologia presso l’Università degli Studi di Salerno e presso l’Università degli Studi Roma Tre, autore di importanti saggi sul fenomeno delle migrazioni e conflitti etnici, ma anche sul pensiero sociologico con particolare attenzione ad autori come Max Weber e George Simmel. Protagonista della vita politica provinciale è stato, sempre tra le fila del Pci, sindaco del suo paese natale dal 1975 al 1978; consigliere comunale dal 1970 al 1990; consigliere provinciale dal 1970 al 1975 e dal 1980 al 1990. Nella prima parte del libro Roccagorga – la sua storia culturale, religiosa e politica – costituisce il tema principale della narrazione, dai giochi tra bambini nei vicoli, alle bande giovanili delle diverse zone, la vita familiare, le usanze popolari, il mondo del lavoro. Successivamente il quadro si allarga fino a comprendere l’intero mondo, la storia umana universale. Lungo questo percorso il racconto diventa uno strumento per scavare nella propria vita per cercarne il senso più profondo. Nella parte finale l’autore rivolge lo sguardo al futuro per tentare di capire cosa potrà accadere all’umanità nei decenni e nei secoli a venire. Negli “scenari” che egli costruisce non si vedono vie definite, ma solo tanti e incerti percorsi. Cambieranno le relazioni tra Stati, civiltà e popoli della terra. L’Europa e l’Occidente vivono già una fase di declino; il loro ruolo egemonico sul mondo pare definitivamente tramontato. A ruoli primari, ma difficilmente egemoni, sembrano chiamati i popoli asiatici, in particolare Cina e India, e i popoli di religione islamica. Nelle 330 pagine del libro, ricche di dettagli ed esperienze umane direttamente vissute, Latina e la sua provincia con la loro complessa identità sono costantemente presenti con riflessioni originali che hanno caratterizzato il percorso di studioso di Cotesta. Ad affiancarlo nella presentazione di venerdì, moderato dalla giornalista Licia Pastore, l’editore Dario Petti e Leonardo Majocchi, consigliere comunale e rappresentante dell’associazione “Lestrella Pop”.