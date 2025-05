Cornicione si stacca da una palazzina in via Adua e finisce in strada, l’intervento dei vigili del fuoco

Attimi di paura in via Adua, nel centro di Latina, dove nel pomeriggio di oggi si è verificato il crollo di un cornicione da una palazzina. I pezzi di cemento, staccatisi dall’ultimo piano dell’edificio, sono precipitati a terra, finendo sul marciapiede e sull’asfalto sottostante. A evitare il peggio è stata una tettoia che ha parzialmente rallentato la caduta dei calcinacci. Un caso fortuito, ma determinante, così come lo è stato il fatto che in quel momento nessuno stesse transitando nella zona colpita. Solo un grande spavento, dunque, per i residenti e i passanti, ma le conseguenze avrebbero potuto essere ben più gravi. A dare l’allarme è stato un negoziante della zona, che ha prontamente allertato i vigili del fuoco. I soccorritori sono intervenuti tempestivamente per mettere in sicurezza l’area e verificare la stabilità delle restanti parti della facciata.