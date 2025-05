Formia, lavori in corso per la realizzazione di nuovi ossari

Sono iniziati questa mattina i lavori per la realizzazione di un nuovo gruppo di ossari (220) nel cimitero di Castagneto. Una costruzione a cui l’Amministrazione Comunale, guidata dal Sindaco Gianluca Taddeo ha dato carattere di urgenza, considerata la carenza di loculi di cui la città soffre da anni. Un problema che l’attuale Amministrazione Comunale, consapevole dei disagi che questa problematica comporta, ha inteso subito risolvere e per questo ha messo in campo ogni azione possibile per alleviare queste difficoltà. Una di queste azioni riguarda, appunto, la costruzione di nuovi ossari nella zona est del cimitero di Castagneto, il cui cantiere è stato aperto questa mattina.

“Si tratta di un problema annoso – ha detto il Sindaco Taddeo – che stiamo cercando di risolvere. Capiamo le difficoltà che i nostri concittadini si trovano a vivere, quando viene a mancare loro un parente, e per questo ci stiamo attivando per fronteggiare questa emergenza. La costruzione di oltre duecento ossari, non risolve in modo definitivo il problema, ma certamente ci consente di avere un po’ di respiro e di poter rispondere, almeno in parte, al crescente fabbisogno di spazi cimiteriali>. L’attenzione dell’Amministrazione Comunale su questa tematica continua a restare alta, tanto che si sta progettando la realizzazione di nuovi loculi negli spazi disponibili dei cimiteri di Castagneto e di Maranola.

“Vogliamo dare una risposta concreta ai bisogni delle famiglie – ha concluso il Sindaco Taddeo – affinché nessuno debba affrontare ulteriori disagi in un momento già doloroso. Il nostro impegno è finalizzato a garantire dignità e rispetto verso i nostri cari, ma anche verso tutta la comunità”.