Detenuti e volontari Plastic Free raccolgono 450 chili di rifiuti alla Bufalara

SABAUDIA – E’ stata un successo l’ultima pulizia di Plastic Free sulla spiaggia della strada interrotta tra Latina e Sabaudia dove sabato mattina si sono ritrovati per un progetto a sfondo sociale nato in collaborazione con Seconda Chance, quattordici detenuti del carcere di Frosinone in permesso premio e venti volontari che insieme hanno rimosso 450 kg di rifiuti. Il gruppo ha lavorato fianco a fianco coordinato dal referente provinciale Plastic Free Adriano Salvatori e dalla presidente di Seconda Chance, Flavia Filippi. “È stata una mattinata carica di emozione con una sensibilità diversa che solo azioni del genere posso sprigionare”, ha commentato Salvatori. I detenuti ospiti del Parco Nazionale del Circeo hanno poi svolto una visita guidata nella foresta.

Sulla spiaggia della Bufalara purtroppo è stata trovata anche una tartaruga morta. Aveva un filo da pesca a strozzo sulla pinna anteriore destra e evidenti segni di ferita sul carapace.