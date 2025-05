Alla Bufalara detenuti e volontari insieme per pulire la spiaggia della strada interrotta

SABAUDIA – Sabaudia è tra le città coinvolte nell’iniziativa nazionale promossa da Plastic Free Onlus e Seconda Chance, che vedrà impegnati questa mattina fianco a fianco detenuti in permesso premio e volontari nella pulizia del territorio. Il ritrovo è alle 9 sulla spiaggia della Bufalara con il referente provinciale Plastic Free Onlus Adriano Salvatori e i due vice Silvia Salvatori e Gianfranco Iagnocco e con i detenuti della Casa Circondariale di Frosinone grazie a Seconda Chance.

I detenuti saranno coinvolti nell’iniziativa grazie alla collaborazione con la Magistratura di Sorveglianza e all’impegno condiviso per la costruzione di percorsi di responsabilizzazione e inclusione – spiegano in una nota gli organizzatori – . L’evento di pulizia ambientale rappresenta un’azione simbolica e concreta al tempo stesso, che unisce il rispetto per la natura alla possibilità di riscatto personale per chi ha commesso errori in passato.

“Non è la prima volta, anzi Sabaudia in un certo senso ha fatto da pilota a questo progetto. Abbiamo svolto anche appuntamenti di sensibilizzazione all’interno del carcere di Frosinone sui danni da plastica e oggi, alla fine della raccolta, i detenuti svolgeranno una visita guidata nel Parco Nazionale del Circeo per un approfondimento sui temi ambientali”, spiega Adriano Salvatori che abbiamo raggiunto telefonicamente mentre si trova alla Strada Interrotta dove si tiene l’iniziativa.

Un modello inclusivo che si sposa perfettamente con la missione di Plastic Free, come spiega il suo direttore generale Lorenzo Zitignani: “Abbiamo costruito questa sinergia, giunta al terzo anno di fila, su un principio semplice: l’associazionismo deve essere aperto a tutti, mai esclusivo. Le nostre giornate di raccolta ambientale vogliono sensibilizzare, sì, ma anche offrire opportunità di riscatto e di gratitudine. Perché per cambiare il mondo serve il contributo di tutti, nessuno escluso. E poi, a far del bene non si sbaglia mai. Quindi perché non farlo?”.

L’evento pontino si svolgerà in collaborazione con il Parco Nazionale del Circeo e la Riserva della Biosfera Circeo – Unesco e con il supporto dell’azienda locale gestione rifiuti Del Prete che smaltirà i rifiuti raccolti sulla spiaggia.

Nel Lazio, gli altri appuntamenti saranno all’inizio della via Francigena a Viterbo, in strada San Lazzaro e a Civitavecchia sulla spiaggia Marangone.

(foto d’archivio Plastic Free)