A Sezze la raccolta differenziata sfiora il 61% ad Aprile

SEZZE – Il Comune di Sezze registra un notevole successo nel campo della gestione dei rifiuti, arrivando al risultato del 60,91% di raccolta differenziata nel mese di aprile. Questa percentuale, spiegano dalla Servizi Pubblici Locali Sezze, evidenzia una crescente consapevolezza ambientale nella comunità locale e l’efficacia delle strategie implementate dalla Servizi Pubblici Locali Sezze. L’amministratore unico, Antonio Ottaviani, ha espresso profonda soddisfazione per questo risultato, sottolineando come esso rappresenti una tangibile conferma della validità delle scelte operate dalla governance aziendale. “Il dato di aprile è per noi motivo di grande orgoglio – ha dichiarato Ottaviani – perché testimonia in maniera inequivocabile che le direttive e le azioni messe in campo in questi mesi stanno producendo gli effetti desiderati. Vedere una percentuale così alta di rifiuti differenziati è la prova di una sinergia virtuosa tra l’impegno dei cittadini di Sezze e l’efficienza del servizio che ci sforziamo di offrire quotidianamente. Un plauso va soprattutto agli operatori e al supporto che è chiave nel divulgare le istruzioni fornite per un corretto conferimento”. Ottaviani ha voluto porre l’accento sull’importanza della collaborazione cittadina nel raggiungimento di questo traguardo. “Senza la partecipazione attiva e la crescente sensibilità dei setini verso le tematiche ambientali, un risultato del genere non sarebbe stato possibile. La loro attenzione nel separare correttamente i rifiuti è un elemento fondamentale che si traduce direttamente in questi numeri positivi”, ha affermato l’amministratore unico. Parallelamente all’impegno dei cittadini, Ottaviani ha evidenziato il ruolo cruciale della riorganizzazione interna e degli investimenti mirati da parte della Servizi Pubblici Locali Sezze: “Abbiamo lavorato incessantemente per ottimizzare i processi di raccolta, migliorare la logistica e garantire una maggiore chiarezza nelle informazioni fornite ai cittadini. Questo risultato è anche il frutto di un impegno costante nel rendere il servizio più accessibile e performante”, ha spiegato. Tuttavia, l’amministratore unico ha tenuto a precisare che il superamento del 60% non rappresenta un punto di arrivo, bensì una tappa significativa in un percorso di miglioramento continuo. “Siamo consapevoli che c’è ancora margine per crescere e per affinare ulteriormente il sistema di raccolta differenziata. Questo dato ci spinge a non abbassare la guardia e a continuare a investire in innovazione, formazione e campagne di sensibilizzazione per raggiungere obiettivi ancora più ambiziosi”. In conclusione, il dato di aprile 2025 segna un momento importante per Sezze e per la sua Servizi Pubblici Locali. Il superamento del 60% nella raccolta differenziata non è solo una statistica, ma il simbolo di una comunità che risponde positivamente agli sforzi messi in atto per la tutela dell’ambiente e di una governance aziendale che dimostra lungimiranza e capacità di tradurre le proprie strategie in risultati concreti.