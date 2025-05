Giornata Mondiale della Croce Rossa: le iniziative a Latina e provincia

Oggi si celebra la Giornata Mondiale della Croce Rossa Italiana e della Mezzaluna Rossa, che ricorre ogni anno l’8 maggio, in onore della nascita di Henry Dunant, fondatore del Movimento e primo Premio Nobel per la Pace. Per l’occasione il Comune di Latina insieme ad altri comuni della provincia espongono con orgoglio la bandiera della CRI ricordando l’importanza dei valori di umanità, neutralità e solidarietà che la Croce Rossa Italiana rappresenta.

Sono tante le iniziative che in questi giorni si organizzano per celebrare questa data:

Domenica 11 maggio in piazza del popolo a Latina e poi a Terracina e Cisterna ci sarà l’esposizione della nuova ambulanza e dimostrazione delle manovre salvavita. Ci sarà anche un punto informativo del Comitato per la promozione del volontariato e delle attività con volontari della CRI.

Sabato 10 maggio il comitato di Aprilia organizza l’evento “La Salute è nelle tue mani” presso il CC Aprilia 2 con screening e consulto a tema prevenzione mentre domenica 11 maggio a Piazza Roma si terrà l’Open Day della CRI con un focus sull’educazione alla sicurezza stradale.

Domani a Formia il Comitato Sud Pontino ha organizzato un convegno sulla donazione degli organi presso il Comune e contemporaneamente nella pizza di fronte si terrà un’esercitazione di pronto soccorso.

A Fondi organizzate lezioni informative massive di manovre salvavita oltre ad attività di educazione alla sicurezza stradale.