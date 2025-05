Latina, la Madonna del Colle di Lenola accolta dalla Parrocchia di Santa Chiara

La Parrocchia di Santa Chiara a Latina si prepara ad accogliere la Madonna del Colle di Lenola con tre giorni di celebrazioni, dal 9 all’11 maggio 2025, in un evento che unisce fede, storia e tradizione.

Venerdì 9 maggio, l’arrivo della Sacra Immagine sarà accompagnato da una solenne processione che partirà da via D. Torello (nei pressi dell’edicola) e attraverserà piazza A. Moro, via dei Volsci e via degli Aurunci, fino a piazza I. Alpi e via degli Elleni, con conclusione presso la chiesa parrocchiale. Seguirà, alle ore 18:00, la celebrazione della Santa Messa presieduta da don Riccardo Spignesi, parroco e rettore del Santuario di Lenola. L’immagine-icona della Madonna del Colle resterà esposta in chiesa fino al pomeriggio di domenica.

Sabato 10 maggio, alle 17:15, è previsto il Rosario meditato guidato dal diacono Nazareno Pandozi. Alle 18:00, don Daniele Della Penna presiederà la Messa. A seguire, alle ore 19:00, presso la sala parrocchiale sarà proiettato il video “Deogratias”, sulla conversione del Servo di Dio Gabriele Mattei, fondatore del Santuario. L’iniziativa è a cura dell’Associazione Storico Culturale “NYOLA” di Lenola, con la partecipazione del regista Simone Ignagni.

Domenica 11 maggio, le celebrazioni culmineranno con due Messe: alle 8:00 e alle 10:30, quest’ultima arricchita dall’intervento del prof. Sabatino De Simone, che approfondirà la storia e le devozioni legate al Santuario. Al termine sarà offerto un aperitivo a tutti i presenti.

Nel pomeriggio, alle 15:45, ci sarà il saluto della comunità parrocchiale e la partenza dell’Immagine Sacra per Lenola, con possibilità di accompagnamento in pullman. L’arrivo sarà seguito da una breve processione e dalla celebrazione della Messa alla Basilica Santuario, presieduta da don Daniele Della Penna.

Le prenotazioni per l’accompagnamento in pullman sono aperte presso l’Ufficio parrocchiale di Santa Chiara il martedì e giovedì dalle 10:00 alle 12:00, e il sabato dalle 16:00 alle 18:00, oppure telefonando al numero 0773/1510223.