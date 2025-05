Latina, Bus Rapid Transit, il M5S lascia l’aula, il Pd si astiene: ecco perché

LATINA – Il progetto BRT approvato martedì dal consiglio comunale di Latina non mette d’accordo tutti. Le opposizioni non contestano il progetto in sé, avviato infatti sotto la precedente amministrazione, ma il tracciato scelto, quello su Via Epitaffio. “Un atto di indirizzo scritto dall’assessore di Cocco sulla volontà dei partiti di maggioranza, che ignora i pareri dei tecnici, non può pretendere la ratifica in consiglio dai consiglieri di opposizione”, ha detto Maria Grazia Ciolfi che ha lasciato l’aula al momento della votazione.

La scelta del percorso– quella dello scenario S1 su via Epitaffio – spiega Ciolfi in una nota – si è infatti discostata dai pareri dei tecnici trasportistici e dallo studio.. qui stiamo parlando della messa a rischio di un progetto di ben 156 milioni e di una grande opportunità, infatti la scelta del percorso su via epitaffio risulta gravata da criticità ambientali, paesaggistiche, idrauliche e logistiche pesantissime, tutte evidenziate con chiarezza dai tecnici incaricati, fra le migliori società di progettazione a livello nazionale, che abbiamo pagato 450.000 euro di soldi pubblici. Tecnici che hanno più volte ribadito la non praticabilità di questo tracciato. Tecnici che oggi non erano presenti in aula, come invece ci saremmo aspettati. Abbattere 550 pini soggetti a vincolo paesaggistico – prosegue Ciolfi – , compromettere canali consortili senza rassicurazioni da parte del Consorzio di Bonifica, creare gravi disagi a residenti di via Epitaffio per la percorribilità in senso obbligato della strada all’uscita dalle loro abitazioni e agli abitanti di via Emanuele Filiberto e di Latina Scalo che rischiano di rimanere senza marciapiedi per lasciare spazio all’ampliamento dell’asse viario che ospiterà il BRT: tutto questo è stato ignorato, sacrificato sull’altare di un’imposizione politica unilaterale”.

Favorevoli al Brt Bus Rapid Transit, ma non così i consiglieri del Partito Democratico, che si sono astenuti: “Lo abbiamo fatto – dicono Campagna, Fiore e Majocchi – per senso di responsabilità, perché riteniamo che il tema della mobilità sia cruciale per il futuro di Latina. Ma non possiamo e non vogliamo avallare un progetto che nasce debole, incerto e carico di rischi. La maggioranza ha scelto di puntare su Via Epitaffio, ignorando i pareri tecnici e le osservazioni di chi, in questi mesi, ha segnalato le criticità. Si tratta di un percorso che attraversa aree con vincoli ambientali e paesaggistici, dove saranno necessari abbattimenti di alberi, espropri, nuove rotatorie e interventi complessi, il tutto in un contesto burocratico che richiede autorizzazioni lunghe e non scontate. I tempi per ottenere questi permessi non sono compatibili con le scadenze del bando ministeriale. E questo significa una cosa semplice: il progetto, così come concepito, rischia seriamente di non vedere mai la luce. Siamo davanti a un film già visto: la Metro Leggera doveva essere il grande progetto di mobilità per Latina, e si è trasformata in un cantiere fermo e in un simbolo di occasioni sprecate. Oggi il rischio è lo stesso: con questa approssimazione, con questa superficialità e con questa ostinazione nel non ascoltare i pareri tecnici, l’amministrazione sta mettendo a rischio i fondi e il futuro stesso della mobilità cittadina”.