Mensa scolastica biologica: ottenuto il contributo ministeriale per l’anno 2022/2023

L’Amministrazione comunale di Latina ha ottenuto un importante contributo dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, classificandosi tra i vincitori del bando dedicato al finanziamento delle mense scolastiche biologiche per l’anno scolastico 2022/2023. Il finanziamento permetterà una riduzione effettiva degli importi sostenuti dalle famiglie per il servizio mensa, rappresentando un concreto sostegno al diritto allo studio e alla qualità della vita scolastica.

«Questo risultato – ha commentato l’Assessora all’Istruzione Francesca Tesone – conferma l’impegno dell’Amministrazione nel promuovere una mensa scolastica sana, sostenibile e accessibile. Il contributo ottenuto premia il lavoro di squadra e consente di alleggerire i costi per le famiglie, garantendo al tempo stesso un servizio di qualità, attento alla salute dei più piccoli e al rispetto dell’ambiente».

Come funziona il rimborso

La somma assegnata sarà distribuita proporzionalmente in base alla spesa effettivamente sostenuta da ciascun nucleo familiare. L’importo sarà caricato sotto forma di credito nel portale Planet School, con la dicitura “contributo per mensa scolastica biologica 2022/2023”. Gli utenti potranno consultare l’importo spettante attraverso l’allegato “BENEFICIARI RIMBORSO” pubblicato sul sito web del Comune. Inserendo il numero di badge nella funzione “Cerca” sarà possibile verificare l’ammontare del credito, calcolato in base alla tariffa applicata e al numero di pasti consumati.

Per chi è ancora iscritto al servizio mensa per l’anno scolastico 2024/2025, non è necessario presentare alcuna domanda: il credito sarà caricato automaticamente.

Per chi non utilizza più il servizio, è necessario presentare domanda di rimborso entro le ore 13.00 del 10 giugno 2025 direttamente tramite il portale Planet School. In questo caso, il rimborso sarà effettuato tramite bonifico bancario.

Per ulteriori dettagli e per consultare l’elenco dei beneficiari, è possibile visitare la sezione dedicata sul sito del Comune di Latina.