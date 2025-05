Itri, Andrea Di Biase è il nuovo sindaco

È Andrea Di Biase il nuovo sindaco di Itri. L’architetto, alla guida della lista civica “Itri 2035”, ha vinto le elezioni superando per una manciata di voti l’ex primo cittadino Antonio Fargiorgio, in una tornata elettorale particolarmente combattuta. Il risultato, ancora più rilevante alla luce della presenza di ben due ex sindaci tra gli sfidanti — Fargiorgio e Agresti — segna una netta svolta per la politica cittadina, che esce da oltre un anno di commissariamento seguito alle dimissioni del precedente sindaco nel marzo 2023. Di Biase ha potuto contare sul sostegno dell’assessore regionale allo Sport Elena Palazzo, itrana, alla quale ha rivolto un ringraziamento speciale subito dopo la vittoria. Nei prossimi giorni si attende la proclamazione ufficiale e la convocazione del primo consiglio comunale, che darà il via al nuovo corso amministrativo per la cittadina del sud pontino.