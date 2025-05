Latina, danni ad auto e pulmino della chiesa di Santa Chiara, denunciato rapper

LATINA – E’ popolare sui social come rapper, un quarantenne di Latina è stato denunciato nelle scorse ore perché accusato di essere l’autore del danneggiamento dell’auto del parroco di Santa Chiara Don Daniele e del pulmino usato per il trasporto dei fedeli. Entrambi i veicoli che erano parcheggiati vicino all’alloggio del sacerdote sono stati ritrovati con i vetri infranti, finestrini e parabrezza distrutti per un danno non da poco.

Le indagini sono state condotte dai carabinieri, che sono arrivati a denunciare “Blade”, questo il nome d’arte. L’uomo nel frattempo era già finito in carcere per violazione del divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico” .