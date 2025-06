A Fondi la Polizia incrementa il controllo nelle aree critiche

I poliziotti del Commissariato di Fondi hanno allontanato dalla stazione di Fondi, un cittadino italiano, pregiudicato per reati contro il patrimonio, che secondo una prima ricostruzione dei fatti, confermata dalle immagini delle telecamere, avrebbe tentato di danneggiare un taxi e sputato contro un’auto il cui conducente ha allertato le forze di polizia.

Sempre a Fondi, Personale del Commissariato e dell’Ufficio Immigrazione della Questura, hanno accompagnato presso il Centro per i rimpatri di Roma, Ponte Galeria un pluripregiudicato marocchino, da anni domiciliato nel territorio di Fondi e protagonista in più occasioni di episodi di microcriminalità che hanno comportato più interventi degli agenti.

L’uomo, rintracciato dai poliziotti, ha richiesto la protezione internazionale ma di fatto è risultato da moltissimi anni presente irregolarmente nel territorio nazionale.

Ora si procederà alla valutazione della sussistenza dei requisiti previsti per i richiedenti asilo e in caso negativo, al successivo rimpatrio nel paese di origine.