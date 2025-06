Minacce a Spinelli, Calandrini: “Gesto vile che colpisce una servitrice dello Stato”

LATINA – “Esprimo piena e convinta solidarietà al magistrato Luigia Spinelli, vittima di un grave atto intimidatorio di matrice mafiosa. Un gesto vile che colpisce una servitrice dello Stato che ha sempre operato con coraggio, serietà e determinazione nella difesa della legalità, in un territorio complesso e delicato come quello di Latina”. Lo dichiara il senatore Nicola Calandrini, presidente della Commissione Bilancio del Senato e coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia dopo le notizie di queste ore sulle ragioni per le quali alcuni mesi fa, venne assegnata la scorta all’attuale Procuratrice Aggiunta di Latina.

“L’azione del magistrato Spinelli rappresenta un presidio fondamentale di giustizia e legalità per la nostra comunità. A Latina non può e non deve esserci spazio per nessuna forma di criminalità organizzata. Le istituzioni devono essere unite e compatte: chi serve lo Stato, con professionalità e spirito di sacrificio, non deve essere lasciato solo. La risposta deve essere ferma, senza tentennamenti.”

“Rinnovo la mia vicinanza personale e istituzionale alla dottoressa Spinelli e a tutti i magistrati e le forze dell’ordine che, ogni giorno, lavorano con determinazione per garantire la sicurezza dei cittadini e la tenuta democratica del nostro Paese.”