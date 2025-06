La scorta alla procuratrice Luigia Spinelli assegnata dopo una minaccia mafiosa arrivata da membri del clan Ciarelli

LATINA – La scorta che protegge l’attuale procuratrice di Latina Luigia Spinelli è arrivata lo scorso anno per una grave minaccia in stile mafioso. Le motivazioni rimaste riservatissime fino a ieri sono emerse in Tribunale a Latina durante l’udienza per l’applicazione della sorveglianza speciale nei confronti di Antogiorgio Ciarelli, 45enne membro del noto clan criminale operante a Latina del quale la Procura della Repubblica sostiene la pericolosità sociale. La misura di sicurezza personale attuata quando la magistrata era in servizio alla Direzione distrettuale Antimafia di Roma, infatti, fu assegnata dopo un fatto avvenuto in un locale della zona pub di Latina a ottobre del 2024 a tarda ora. Fu proprio Antongiorgio Ciarelli insieme ad altri due membri del clan criminale i cugini Ferdinando e Francesco Ciarelli, ad entrare e a minacciare una persona molto vicina alla pm antimafia chiedendo specificamente di lei e pronunciando, prima di uscire, anche la frase “tanto il pub è questo”.

Dell’inchiesta sui fatti avvenuti quella notte, condotta dai carabinieri del nucleo investigativo di Latina, si sta occupando la Procura di Perugia competente per i reati subiti e commessi dal magistrati.