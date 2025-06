Abc, i sindacati chiedono una tavolo di confronto permanente

LATINA – “A fronte delle dichiarazioni apparse sulle pagine dei quotidiani sul futuro di ABC e sulla gestione del personale, come FP CGIL, FIT CISL e FIADEL, riteniamo doveroso intervenire pubblicamente per riaffermare la necessità di un confronto vero, trasparente e urgente”. Lo chiedono in una nota congiunta i sindacati in merito al caso ABC.

“Di fronte al perdurare dell’attuale situazione di stallo su chiede al Sindaco di instaurare un tavolo permanente di confronto con le parti sociali, FP CGIL, FIT CISL e FIADEL. Visto lo stato di incertezza che aleggia e al fine di tutelare i lavoratori tutti e di garantire i livelli occupazionali, le stesse OO.SS. dichiarano il proprio stato di allerta e, in assenza di risposte immediate, si riservano di proclamare già nei prossimi giorni lo stato di agitazione chiedendo formalmente l’intervento del Prefetto per garantire l’avvio di un confronto serio e la tutela dell’interesse pubblico. Le lavoratrici e i lavoratori di ABC meritano rispetto. Serve una visione più strategica, conclude la note, la città merita trasparenza, non scaricabarile” .