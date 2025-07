Formia festeggia la sua prima bandiera blu con una festa sulla spiaggia di Vindico

FORMIA – Formia ha celebrato la sua prima Bandiera Blu con una festa che si è tenuta lunedì sera 30 giugno sulla spiaggia libera di Vindicio. Il riconoscimento, assegnato lo scorso 13 maggio dalla Foundation for Environmental Education (FEE) alle località che si distinguono per qualità ambientale, gestione sostenibile e servizi, è stato accolto con entusiasmo da cittadini, turisti, operatori balneari, associazioni e istituzioni locali.

Sul palco, il sindaco Gianluca Taddeo, affiancato dal Vice Sindaco e Assessore al Turismo Giovanni Valerio, ha consegnato ai gestori degli stabilimenti balneari di Gianola e Vindicio le magliette celebrative, i vessilli ufficiali e i pannelli informativi personalizzati da esporre all’esterno delle attività, sottolineando come questo traguardo rappresenti “un punto di partenza verso una Formia più sostenibile, accogliente e consapevole del proprio patrimonio naturale.

“È un successo di tutta la città – ha sottolineato il sindaco Taddeo – che premia anni di lavoro, scelte coraggiose e una visione chiara: rendere Formia un modello di accoglienza e sostenibilità. Ma questo è solo l’inizio: ora abbiamo la responsabilità di mantenere questo standard. La Bandiera Blu è un riconoscimento di assoluto valore, che premia la qualità delle nostre spiagge, l’efficienza dei servizi e la sensibilità ambientale della nostra comunità – ha proseguito il sindaco Taddeo, che ha ricordato i criteri stringenti da rispettare per mantenere il riconoscimento – È un orgoglio che vogliamo condividere con tutta la città. Ma è anche una responsabilità: da oggi in poi abbiamo il dovere di mantenere alta l’attenzione, perché questo traguardo non sia un punto di arrivo, ma l’inizio di un percorso di crescita e valorizzazione continua del nostro litorale”. Presente alla cerimonia anche il commissario straordinario del Parco Riviera di Ulisse, Massimo Giovanchelli.

La serata, condotta da Corrado Gentile, è stata animata dalla musica live, con il DJ set di Tamashi e i Bevitori Longevi.

“Ora la Bandiera Blu sventola su Formia, portando con sé un messaggio chiaro – dicono dal Comune – : il mare è una risorsa preziosa da custodire, rispettare e valorizzare ogni giorno”.