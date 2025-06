A Latina, la 93° cerimonia della Posa della prima pietra

LATINA – Lunedì 30 giugno a Latina la cerimonia che ricorda la Posa della prima pietra della città. Il 93° anniversario sarà celebrato in piazza del Quadrato con inizio alle 11.45. Il programma prevede in apertura il raduno dei cittadini e delle autorità davanti al monumento al Bonificatore. La cerimonia avrà inizio alle ore 12, con la deposizione della corona al monumento al Bonificatore, in memoria dei tanti che si sono sacrificati per la Bonifica delle terre pontine e per la Fondazione della Nuova Città. Alle ore 12.10 è previsto l’intervento istituzionale del sindaco di Latina Matilde Celentano, che chiuderà la cerimonia.

L’amministrazione rivolge ai cittadini un incito a partecipare.