Incendio in Comune ad Aprilia, tre auto dell’ente distrutte dalle fiamme. Riunione in prefettura

LATINA – Si è riunito in via d’urgenza nel pomeriggio di oggi presso la prefettura di Latina il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dalla prefetta Vittoria Ciaramella, anche alla presenza della procuratrice della Repubblica presso il tribunale di Latina Luigia Spinelli dopo l’incendio che questa mattina è interessato il garage della sede distaccata del comune di Aprilia in Piazza dei Bersaglieri dove si trovano diversi uffici comunali.

Nel corso dell’incontro, al quale ha preso parte anche la commissaria straordinaria prefetta Vincenza Filippi è emerso che l’incendio ha coinvolto tre autovetture in uso all’amministrazione comunale e che sono in corso accertamenti da parte degli organi tecnici per stabilirne la natura l’episodio, mentre proseguono le indagini sugli eventi che recentemente hanno riguardato il territorio di Aprilia, l’ultimo, la bomba esplosa in Via La Malfa le cui schegge hanno colpito un cittadino che dormiva nella sua abitazione.

La situazione – si legge in una nota – “è oggetto di approfondito esame da parte della delle forze di polizia coordinate dalla procura della Repubblica in un contesto già particolarmente attenzionato sia sotto il profilo dell’attività di contrasto ai fenomeni criminali sia sotto il profilo dell’attività preventiva”. “Il prefetto – si legge ancora – ha disposto l’intensificazione dei servizi di controllo e vigilanza del territorio che grazie alla recente apertura del commissariato di pubblica sicurezza e rafforzamento del reparto territoriale dei carabinieri e della tenenza della guardia di finanza nonché del distaccamento di Polizia stradale consentiranno – conclude la nota – di garantire una risposta pronta ed efficace alle esigenze di sicurezza del territorio”.