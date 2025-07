San Felice Circeo, condotte moleste per strada, poi le minacce agli agenti della polizia locale: denunciato

SAN FELICE CIRCEO – Ha minacciato gli agenti della Polizia Locale con una bottiglia rotta, poi l’ha rivolta contro di sé, attimi di tensione questa mattina a La Cona, la zona bassa di San Felice Circeo dove, dopo momenti concitati, è stato bloccato un 25 enne di nazionalità tunisina, nei confronti del quale è scattata la denuncia per minacce e resistenza a pubblico ufficiale.

Prima l’intervento su via Montenero, dove gli agenti della Locale sono arrivati dopo la segnalazione di alcuni cittadini e negozianti preoccupati dalle condotte moleste del giovane. Alla vista della Polizia Locale, il 25enne ha rotto una bottiglia minacciando in un primo momento gli agenti e poi minacciando gesti autolesivi. Poi il tentativo di fuga su via Ugo Foscolo, via Ludovico Domenichelli e infine viale Tommaso Tittoni, dov’è stato bloccato e condotto in caserma per essere identificato. Per lui la denuncia e l’ordine di allontanamento per fatti contrari alla pubblica decenza.

L’attività di controllo e monitoraggio delle aree maggiormente interessate da fenomeni di bivacco e condotte moleste proseguirà intensamente per tutto il periodo di vigenza delle ordinanze sindacali, con l’obiettivo di prevenire e fronteggiare tali fenomeni, dicono dal Comune.