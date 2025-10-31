Al Francioni Latina sfida la capolista, l’appello di Terracciano ai tifosi: “Difendiamo insieme i nostri colori”

LATINA – Duemila tifosi della Salernitana sono attesi a Latina per il match che vedrà domenica 2 novembre i nerazzurri sfidare la capolista del campionato di serie C. Per questo il presidente del club Antonio Terracciano, invita personalmente tutta la città e i sostenitori neroblu ad essere presenti numerosi sugli spalti del Francioni
“Ogni coro, ogni applauso, ogni grido di supporto rappresenta la spinta decisiva per la squadra a raggiungere i migliori risultati – è il suo appello – L’auspicio è che anche l’afflusso considerevole tra le nostre mura di oltre 2000 ospiti, possa servire quale motivazione in più per difendere tutti insieme i colori della nostra città, nel nostro stadio, nella nostra casa”.