A Latina la presentazione del volume Opere Scelte di Antonio Pennacchi nella collana I Meridiani Mondadori

È stato un weekend ricco di appuntamenti culturali per la città di Latina, grazie al premio letterario sportivo Digital Invictus, indetto dal Comune di Latina, con la collaborazione delle librerie locali (Feltrinelli, Mondadori, La mia Libreria e Sicconi) e il patrocinio dell’Ente Nazionale Parco del Circeo e del Ministro per lo Sport e i Giovani.

Venerdì 13 marzo si è tenuto il terzo appuntamento del premio, sul libro Manuale di sopravvivenza per aspiranti tennisti (edito Lab DFG) dell’avvocata Cesira di Noi. L’autrice ha presentato il suo titolo in una location che bene si sposa al contenuto del volume: il Tecariba Country Club. Davanti ai campi di tennis e ai tanti appassionati della disciplina e agli sportivi, di Noi ha raccontato il viaggio che l’ha portata a scegliere di scrivere una satira sul mondo del tennis e gli insegnamenti che ha appreso giocando, che nel libro definisce “palline di saggezza”.

Presente all’evento anche l’Assessore allo sport e alle politiche giovanili del Comune di Latina Andrea Chiarato, che ha sottolineato il coinvolgimento di autori e autrici da tutta Italia. Infatti, Cesira di Noi è giunta da Brindisi per la presentazione, mentre da Napoli è arrivato lo scrittore Paquito Catanzaro per l’appuntamento di domenica mattina.

Pubblico in piedi domenica 15 marzo per Digital Invictus, alla libreria Feltrinelli con la presentazione di Reporter Bassotto. Catanzaro, dopo aver illustrato il proprio romanzo, ha tenuto un laboratorio per le ragazze e i ragazzi presenti che si sono cimentati nello scrivere una storia, ognuno con un proprio, fantasioso, protagonista. Un laboratorio di scrittura che si è rivelato interessante e propedeutico – ha dichiarato l’Assessore Andrea Chiarato – per i giovani componenti dell’Agorà delle ragazze e dei ragazzi che, a fine percorso, avranno l’opportunità di scrivere un libro insieme e di vederlo pubblicato dalla casa editrice Lab DFG. Presente all’appuntamento anche il Consigliere comunale Mario Faticoni per vivere in prima persona quello che l’Assessore Chiarato ha ricordato essere «il primo premio al mondo dell’editoria digitale sportiva, un’occasione che dà lustro alla città di Latina». L’Agorà avrà anche il difficile compito di decretare il titolo vincitore tra gli otto volumi in gara, per il Premio che mira a identificare il migliore Ebook sportivo.

Digital Invictus torna il 9 aprile alle ore 18:00 alla libreria Mondadori – Centro commerciale Latina Fiori – con una storia d’amore e di ciclismo: Fausto, il mio Coppi della giornalista Luciana Rota.