SPORT
Dieci podi per la Sakura Latina ai Campionati Nazionali di Karate Tradizionale
Il Campionato Nazionale di Karate Tradizionale, disputato sabato 28 marzo a Salsomaggiore Terme, ha rappresentato uno degli appuntamenti più importanti della stagione, aperto alla partecipazione di atleti provenienti da diverse federazioni e caratterizzato da un livello tecnico particolarmente elevato. La Sakura Latina si è presentata alla competizione con undici atleti, impegnati nelle varie specialità che compongono il karate tradizionale: dalle tecniche fondamentali del kihon alle forme del kata, dall’enbu fino alle diverse modalità di combattimento e alla prova combinata del fukugo. Un contesto che richiede concentrazione, preparazione e completezza tecnica, offrendo una valutazione che va ben oltre il semplice risultato agonistico e che misura invece la maturità complessiva del praticante.
A rappresentare la società pontina sono stati Davide Castaldi, Alessia Mandatori, Alessandro Penazzi, Claudio Gasbarrone, Lucio Montagner, Helen Bianchi, Alessia Fiaschetti, Laura Fiaschetti, Asia Mellone, Carlotta Lo Presti ed Emily Penazzi, protagonisti di una prestazione complessiva di grande valore che ha portato alla conquista di dieci podi. Il risultato più prestigioso è arrivato con il titolo di Campionessa Italiana di kata conquistato dalla giovane Asia Mellone. A questo successo si sono aggiunte tre medaglie d’argento: Davide Castaldi nel kata kitei, Alessandro Penazzi nel kata interstile e ancora Asia Mellone nel kihon ippon kumite. Non sono mancati altri piazzamenti importanti, con le medaglie di bronzo ottenute da Alessia Mandatori nel kata, dalla coppia Castaldi-Mandatori nell’enbu, da Claudio Gasbarrone nel kihon, da Lucio Montagner ed Emily Penazzi nel kata e ancora da Davide Castaldi nel fukugo.
Il giorno successivo alcuni atleti della Sakura Latina sono stati nuovamente protagonisti al Trofeo delle Regioni, questa volta come rappresentanti della Fesik Lazio. Nel kumite sono stati selezionati Roberto Coletti, Christian De Filippis, Federico Ippati e Helen Bianchi, mentre nel kata hanno rappresentato la regione Davide Castaldi, Alessia Mandatori, il team Tintisona-Florissi-Ippati, Alessandro Lucci e Mattia Sacco, Alessandro Penazzi, Claudio Gasbarrone e Asia Mellone. Il miglior risultato individuale tra gli atleti della società pontina è arrivato da Roberto Coletti, che ha conquistato la medaglia di bronzo nel Sanbon Kumite, contribuendo al buon bilancio complessivo della rappresentativa laziale, salita sul podio nelle diverse specialità della manifestazione.
«In questa trasferta, come in tante altre, abbiamo constatato la crescita dei nostri allievi, ma soprattutto è stato un ulteriore test con conseguente conferma che abbiamo un gruppo forte, il cui spirito è rafforzato anche da genitori educati e pronti a sostenere le nostre scelte – dice con soddisfazione la direttrice tecnica Sabrina Tucci – L’educazione è indubbiamente la chiave di ogni miglioramento, e nelle arti marziali abbiamo l’opportunità di metterla in pratica in ogni trasferta così come ad ogni lezione. In bocca al lupo ai nostri ragazzi per i prossimi campionati nazionali Fesik, con i preagonisti ad aprile e gli agonisti (oltre 14 anni) a maggio»
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Al via le regate costiere del Campionato Primaverile di Vela del Circeo 2026
SAN FELICE CIRCEO – Ha preso il via sabato (28 marzo) il Campionato Primaverile di Vela del Circeo 2026, organizzato dal Circeo Yacht Vela Club. Concluse le prove sulle boe, vanno in scena le regate costiere, la prima prevedeva un percorso di 14 miglia tra il Circeo e Sabaudia con ritorno al Circeo sotto le torri costiere da Olevola a Torre Paola; la seconda prova, sul percorso Circeo Sperlonga Circeo, 30 miglia lungo la Riviera di Ulisse.
Guida la classifica del Campionato Primaverile 2026 dopo due prove nel raggruppamento IRC Marlin il Dufour 34 degli armatori Magliozzi-Tartaglione del Circeo Yacht Vela Club, secondo Sica il Sun Light 31 di Aurelio Trento, terza Urania l’Hanse 400 di Rino Serrapica. In classe ORC primo Joshua III l’Italia 10,98 di Giuseppe Gubbini portacolori del Riviera di Ulisse Sailing Club, secondo Sica terzo Folgore il Nova 40 dí Alessandro Colella.
Prossimo appuntamento con le regate al Circeo sabato 11 e domenica 12 Aprile con percorsi verso Terracina e Isola di Zannone.
Il Campionato Primaverile si svolge con il patrocinio del Comune di San Felice Circeo, della Federazione Italiana Vela, di Assonautica Italiana, di Informare Azienda Speciale della Camera di Commercio Frosinone Latina e con la collaborazione della Cooperativa Circeo Primo. (foto Circeo Yacht Vela Club)
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Basket B, Benacquista Latina batte Imola 73-63 e resta prima
LATINA – La Benacquista Assicurazioni Latina Basket conquista un’altra vittoria superando l’UP Andrea Costa Imola con il punteggio di 73-63 nella 33ª giornata della regular season di Serie B Nazionale. Quella ottenuta al Palasport di Cisterna per i pontini è la dodicesima vittoria consecutiva, che consente al gruppo guidato da coach Gramenzi di restare in vetta alla classifica a quota 52 punti con la matematica certezza di chiudere la stagione regolare tra le prime quattro posizioni, conquistando così l’accesso diretto ai playoff.
In sala stampa, l’allenatore traccia il bilancio, estremamente positivo: tre vittorie, tra cui quella sul campo della capolista Livorno, e un traguardo già raggiunto con anticipo rispetto agli obiettivi.
“La sfida con Imola si è sviluppata su ritmi difensivi, con entrambe le squadre determinate e fisiche. Latina ha dovuto fare i conti con qualche palla persa e alcune imprecisioni, ma ha saputo compattarsi nei momenti chiave, trovando le energie e la lucidità necessarie per portare a casa il risultato”, dicono dal Club.
Sugli scudi la prestazione di Marko Bakovic, miglior realizzatore nerazzurro con 14 punti e protagonista di una prova completa arricchita da rimbalzi, assist e presenza difensiva. Positivo anche il contributo degli esperti Sacchetti e Di Emidio, all’interno di una prestazione corale che ha confermato ancora una volta la forza del gruppo.
Ora Latina guarda alle ultime cinque gare di regular season, con ancora importanti scontri diretti da affrontare, con l’obiettivo di proseguire il proprio percorso di crescita e arrivare ai playoff nella miglior condizione possibile.
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Mezza Maratona di Latina, Fioriello: “Continueremo a investire su questa manifestazione e sul territorio”
LATINA – Un successo per la XXIV edizione della Mezza Maratona di Latina, organizzata dalla asd In Corsa Libera, che con più di 2000 partecipanti tra le due distanze e family walk, registra un record assoluto di presenze.
A salire sul podio maschile della 21,097 km Fidal, Umberto Persi 01:07:02 Atletica La Sbarra Roma, secondo Alexandru Ciumacov 01:07:13 Acsi Futuratletica e terzo Michele Prova Saroli 01:09:22 Club Srl ssd. Il podio maschile ha stabilito i personal best e il record della gara. Ricordiamo la preziosa partecipazione in veste di pacer, dopo la Roma Ostia e la Maratona di Roma, del campione Italiano della 50 km Luca Parisi. Per le donne della 21,097 km, prima Sara Carnicelli Athletica Vaticana con il tempo di 01:18:03, seconda Sonmez Ayse Burcin 01:18:04 S.S. Lazio Atletica Leggera e terza Hanna Bergstrom 01:19:25 Svezia.
Nella distanza breve dei 9,8 km trionfa per gli uomini Diego Papoccia Atletica Ferentino 00:31:44, secondo Federico Bracaglia Olibanum Overrunners 00:32:16 e terzo Cristian Falcone Tabella Falcone 00:33:28. Per le donne prima Ilaria Colonnelli Atletica Ferentino 00:38:13, seconda Daniela Reali S.S. Lazio Atletica Leggera 00:40:55 e terza piazza per Anna Cozzolino Centro Fitness Montello 00:41:10.
“La Mezza Maratona di Latina si conferma un appuntamento centrale nella vita sportiva del capoluogo pontino ponendosi come l’evento in assoluto più partecipato – commenta Davide Fioriello, presidente dell’asd In Corsa Libera e consigliere regionale FIDAL Lazio – In poco meno di due mesi abbiamo portato tra la Maratona Maga Circe e la Mezza Maratona di Latina, più di 5mila persone in provincia. Anche quest’anno la gara ha registrato una crescita significativa sia dal punto di vista numerico che qualitativo, segnando il record di 2000 i partecipanti complessivi tra le due competizioni e la Family Walk, di cui ben 1000 iscritti alla sola 21 km. Siamo molto soddisfatti inoltre, delle prestazioni degli atleti, con un parterre d’eccezione e continueremo a investire su questa manifestazione e sul territorio di Latina, con l’obiettivo di farla crescere ancora e consolidarne il valore sportivo e sociale. I miei ringraziamenti – aggiunge Fioriello – vanno a tutto lo staff, al direttore tecnico Sergio Zonzin e la squadra della Fitness Montello, al presidente di Opes Latina Daniele Valerio ed a tutto il team del comitato provinciale, al delegato tecnico ed al gruppo giudici di gara della Fidal, al personale coinvolto, alla Polizia Locale di Latina e a tutte le forze dell’ordine, al supporto della Regione Lazio, che ha presenziato con i suoi esponenti nel villaggio della gara al Campo Coni, dando risalto alla manifestazione e promuovendo il territorio attraverso la corsa. Grazie agli amici della Sausage Walk Italia per la passeggiata dei bassotti. Grazie a tutti i partner coinvolti: PlasticFree, Abc Latina ed i suoi ispettori ambientali, Sport’85, MC Donald’s Latina, Confagricoltura Latina, Seat Icar Spa, Cantina Villa Gianna, Park Hotel, Stema Fisiolab, Castel Romano Designer Outlet, Todis via Ezio, Corato Carrelli, Cosmari, Daniele Botticelli Impresa Edile, Mammut ed ai media partner LazioTv, LatinaCorriere.t, Gruppo Mondo Radio, Radio Immagine, Radio Luna, Radio Latina, Fine moduloalle foto ufficiali offerte dall’organizzazione a cura di FotoForGo, a Luana Santucci per la Family Walk. Ma soprattutto grazie alla forte risposta di società e runners accorsi al nostro evento. Voglio rilanciare – conclude Fioriello – l’appuntamento a tutti i nostri runners al prossimo 4 aprile 2027, ma prima ad attenderci la Maratona Maga Circe del 7 febbraio”.
Si sono susseguiti alle premiazioni insieme al Presidente di In Corsa Libera Davide Fioriello, per il Comune di Latina il Sindaco Matilde Celentano, l’assessore allo Sport Andrea Chiarato, l’assessore alla Pubblica Istruzione Federica Censi, la Consigliera Comunale Simona Mulé, il presidente della commissione Sport del Comune di Latina Claudio Di Matteo, il Consigliere Comunale Mauro Anzalone, il delegato ai grandi eventi del Comune di Latina Alessandro Marfisi. Per la Regione Lazio presenti l’assessore allo Sport Elena Palazzo ed il Presidente del Consiglio Regionale Antonello Aurigemma. Per il Coni, presenti il Presidente Regionale Alessandro Cochi ed il Delegato Provinciale Mauro Di Prospero. Presenti inoltre, il presidente del Comitato Provinciale di Opes Latina Daniele Valerio, il presidente del Comitato Provinciale Fidal Latina Giampiero Trivellato e per la Fidal il Delegato Tecnico Marco Pastore e la Fiduciaria Provinciale Gruppo Giudici di Gara Anna Maria Santarelli.
“Sono qui a portare il saluto della Regione Lazio – commenta Elena Palazzo Assessore allo Sport della Regione Lazio – Al mio fianco c’è anche il presidente del Consiglio Antonello Aurigemma, con il nostro stand, adibito per l’occasione. Abbiamo voluto sostenere questo evento straordinario, lanciatissimo e che cresce ogni anno sempre di più, rendendo la nostra Regione e il nostro territorio orgoglioso. Sapete quanto stiamo lavorando per portare i grandi eventi nella nostra Regione, un momento per promuovere il territorio e siamo qui al vostro fianco. I miei complimenti agli atleti, all’organizzatore Davide Fioriello e a chi ha voluto prendere parte a questa bellissima giornata di sport nella meravigliosa pista di atletica del campo CONI”.
“Una bellissima giornata di sport a Latina con la Mezza Maratona che ha convogliato tantissime persone da tutta Italia e oltre – commenta il Sindaco di Latina Matilde Celentano – Latina è viva ed è bellissimo vedere tutte le persone che partecipano, sport inclusivo e non solo atleti allenati, ma anche famiglie e bambini. Bellissima anche la corsa dei bassotti, dove hanno partecipato i nostri amici a quattro zampe, a dimostrazione che lo sport deve essere per tutti”.
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