Dieci podi per la Sakura Latina ai Campionati Nazionali di Karate Tradizionale

Il Campionato Nazionale di Karate Tradizionale, disputato sabato 28 marzo a Salsomaggiore Terme, ha rappresentato uno degli appuntamenti più importanti della stagione, aperto alla partecipazione di atleti provenienti da diverse federazioni e caratterizzato da un livello tecnico particolarmente elevato. La Sakura Latina si è presentata alla competizione con undici atleti, impegnati nelle varie specialità che compongono il karate tradizionale: dalle tecniche fondamentali del kihon alle forme del kata, dall’enbu fino alle diverse modalità di combattimento e alla prova combinata del fukugo. Un contesto che richiede concentrazione, preparazione e completezza tecnica, offrendo una valutazione che va ben oltre il semplice risultato agonistico e che misura invece la maturità complessiva del praticante.

A rappresentare la società pontina sono stati Davide Castaldi, Alessia Mandatori, Alessandro Penazzi, Claudio Gasbarrone, Lucio Montagner, Helen Bianchi, Alessia Fiaschetti, Laura Fiaschetti, Asia Mellone, Carlotta Lo Presti ed Emily Penazzi, protagonisti di una prestazione complessiva di grande valore che ha portato alla conquista di dieci podi. Il risultato più prestigioso è arrivato con il titolo di Campionessa Italiana di kata conquistato dalla giovane Asia Mellone. A questo successo si sono aggiunte tre medaglie d’argento: Davide Castaldi nel kata kitei, Alessandro Penazzi nel kata interstile e ancora Asia Mellone nel kihon ippon kumite. Non sono mancati altri piazzamenti importanti, con le medaglie di bronzo ottenute da Alessia Mandatori nel kata, dalla coppia Castaldi-Mandatori nell’enbu, da Claudio Gasbarrone nel kihon, da Lucio Montagner ed Emily Penazzi nel kata e ancora da Davide Castaldi nel fukugo.

Il giorno successivo alcuni atleti della Sakura Latina sono stati nuovamente protagonisti al Trofeo delle Regioni, questa volta come rappresentanti della Fesik Lazio. Nel kumite sono stati selezionati Roberto Coletti, Christian De Filippis, Federico Ippati e Helen Bianchi, mentre nel kata hanno rappresentato la regione Davide Castaldi, Alessia Mandatori, il team Tintisona-Florissi-Ippati, Alessandro Lucci e Mattia Sacco, Alessandro Penazzi, Claudio Gasbarrone e Asia Mellone. Il miglior risultato individuale tra gli atleti della società pontina è arrivato da Roberto Coletti, che ha conquistato la medaglia di bronzo nel Sanbon Kumite, contribuendo al buon bilancio complessivo della rappresentativa laziale, salita sul podio nelle diverse specialità della manifestazione.

«In questa trasferta, come in tante altre, abbiamo constatato la crescita dei nostri allievi, ma soprattutto è stato un ulteriore test con conseguente conferma che abbiamo un gruppo forte, il cui spirito è rafforzato anche da genitori educati e pronti a sostenere le nostre scelte – dice con soddisfazione la direttrice tecnica Sabrina Tucci – L’educazione è indubbiamente la chiave di ogni miglioramento, e nelle arti marziali abbiamo l’opportunità di metterla in pratica in ogni trasferta così come ad ogni lezione. In bocca al lupo ai nostri ragazzi per i prossimi campionati nazionali Fesik, con i preagonisti ad aprile e gli agonisti (oltre 14 anni) a maggio»