Basket B, Benacquista Latina batte Imola 73-63 e resta prima

LATINA – Un successo per la XXIV edizione della Mezza Maratona di Latina, organizzata dalla asd In Corsa Libera, che con più di 2000 partecipanti tra le due distanze e family walk, registra un record assoluto di presenze.

A salire sul podio maschile della 21,097 km Fidal, Umberto Persi 01:07:02 Atletica La Sbarra Roma, secondo Alexandru Ciumacov 01:07:13 Acsi Futuratletica e terzo Michele Prova Saroli 01:09:22 Club Srl ssd. Il podio maschile ha stabilito i personal best e il record della gara. Ricordiamo la preziosa partecipazione in veste di pacer, dopo la Roma Ostia e la Maratona di Roma, del campione Italiano della 50 km Luca Parisi. Per le donne della 21,097 km, prima Sara Carnicelli Athletica Vaticana con il tempo di 01:18:03, seconda Sonmez Ayse Burcin 01:18:04 S.S. Lazio Atletica Leggera e terza Hanna Bergstrom 01:19:25 Svezia.

Nella distanza breve dei 9,8 km trionfa per gli uomini Diego Papoccia Atletica Ferentino 00:31:44, secondo Federico Bracaglia Olibanum Overrunners 00:32:16 e terzo Cristian Falcone Tabella Falcone 00:33:28. Per le donne prima Ilaria Colonnelli Atletica Ferentino 00:38:13, seconda Daniela Reali S.S. Lazio Atletica Leggera 00:40:55 e terza piazza per Anna Cozzolino Centro Fitness Montello 00:41:10.

“La Mezza Maratona di Latina si conferma un appuntamento centrale nella vita sportiva del capoluogo pontino ponendosi come l’evento in assoluto più partecipato – commenta Davide Fioriello, presidente dell’asd In Corsa Libera e consigliere regionale FIDAL Lazio – In poco meno di due mesi abbiamo portato tra la Maratona Maga Circe e la Mezza Maratona di Latina, più di 5mila persone in provincia. Anche quest’anno la gara ha registrato una crescita significativa sia dal punto di vista numerico che qualitativo, segnando il record di 2000 i partecipanti complessivi tra le due competizioni e la Family Walk, di cui ben 1000 iscritti alla sola 21 km. Siamo molto soddisfatti inoltre, delle prestazioni degli atleti, con un parterre d’eccezione e continueremo a investire su questa manifestazione e sul territorio di Latina, con l’obiettivo di farla crescere ancora e consolidarne il valore sportivo e sociale. I miei ringraziamenti – aggiunge Fioriello – vanno a tutto lo staff, al direttore tecnico Sergio Zonzin e la squadra della Fitness Montello, al presidente di Opes Latina Daniele Valerio ed a tutto il team del comitato provinciale, al delegato tecnico ed al gruppo giudici di gara della Fidal, al personale coinvolto, alla Polizia Locale di Latina e a tutte le forze dell’ordine, al supporto della Regione Lazio, che ha presenziato con i suoi esponenti nel villaggio della gara al Campo Coni, dando risalto alla manifestazione e promuovendo il territorio attraverso la corsa. Grazie agli amici della Sausage Walk Italia per la passeggiata dei bassotti. Grazie a tutti i partner coinvolti: PlasticFree, Abc Latina ed i suoi ispettori ambientali, Sport’85, MC Donald’s Latina, Confagricoltura Latina, Seat Icar Spa, Cantina Villa Gianna, Park Hotel, Stema Fisiolab, Castel Romano Designer Outlet, Todis via Ezio, Corato Carrelli, Cosmari, Daniele Botticelli Impresa Edile, Mammut ed ai media partner LazioTv, LatinaCorriere.t, Gruppo Mondo Radio, Radio Immagine, Radio Luna, Radio Latina, Fine moduloalle foto ufficiali offerte dall’organizzazione a cura di FotoForGo, a Luana Santucci per la Family Walk. Ma soprattutto grazie alla forte risposta di società e runners accorsi al nostro evento. Voglio rilanciare – conclude Fioriello – l’appuntamento a tutti i nostri runners al prossimo 4 aprile 2027, ma prima ad attenderci la Maratona Maga Circe del 7 febbraio”.

Si sono susseguiti alle premiazioni insieme al Presidente di In Corsa Libera Davide Fioriello, per il Comune di Latina il Sindaco Matilde Celentano, l’assessore allo Sport Andrea Chiarato, ⁠l’assessore alla Pubblica Istruzione Federica Censi, la Consigliera Comunale Simona Mulé, il presidente della commissione Sport del Comune di Latina Claudio Di Matteo, ⁠il Consigliere Comunale Mauro Anzalone, il delegato ai grandi eventi del Comune di Latina Alessandro Marfisi. Per la Regione Lazio presenti l’assessore allo Sport Elena Palazzo ed il Presidente del Consiglio Regionale Antonello Aurigemma. Per il Coni, presenti il Presidente Regionale Alessandro Cochi ed il Delegato Provinciale Mauro Di Prospero. Presenti inoltre, il presidente del Comitato Provinciale di Opes Latina Daniele Valerio, il presidente del Comitato Provinciale Fidal Latina Giampiero Trivellato e per la Fidal il Delegato Tecnico Marco Pastore e la Fiduciaria Provinciale Gruppo Giudici di Gara Anna Maria Santarelli.

“Sono qui a portare il saluto della Regione Lazio – commenta Elena Palazzo Assessore allo Sport della Regione Lazio – Al mio fianco c’è anche il presidente del Consiglio Antonello Aurigemma, con il nostro stand, adibito per l’occasione. Abbiamo voluto sostenere questo evento straordinario, lanciatissimo e che cresce ogni anno sempre di più, rendendo la nostra Regione e il nostro territorio orgoglioso. Sapete quanto stiamo lavorando per portare i grandi eventi nella nostra Regione, un momento per promuovere il territorio e siamo qui al vostro fianco. I miei complimenti agli atleti, all’organizzatore Davide Fioriello e a chi ha voluto prendere parte a questa bellissima giornata di sport nella meravigliosa pista di atletica del campo CONI”.

“Una bellissima giornata di sport a Latina con la Mezza Maratona che ha convogliato tantissime persone da tutta Italia e oltre – commenta il Sindaco di Latina Matilde Celentano – Latina è viva ed è bellissimo vedere tutte le persone che partecipano, sport inclusivo e non solo atleti allenati, ma anche famiglie e bambini. Bellissima anche la corsa dei bassotti, dove hanno partecipato i nostri amici a quattro zampe, a dimostrazione che lo sport deve essere per tutti”.