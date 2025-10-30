ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

Latina Basket supera la Power Basket Nocera al PalaCoscioni (66-78)

Settima vittoria stagionale per la Benacquista

La Benacquista Assicurazioni Latina Basket conquista un’altra importante vittoria, superando la Power Basket Nocera sul parquet del PalaCoscioni con il punteggio di 66-78.
Un successo che consente alla formazione pontina di mantenersi in vetta alla classifica del Girone B di Serie B Nazionale con 14 punti, in coabitazione con Virtus Roma 1960 e Pielle Livorno, tutte con otto partite disputate.

Alle loro spalle, a quota 12, la Luiss Roma, unica squadra ancora imbattuta di tutto il campionato di Serie B (sia Girone A che Girone B), reduce dal successo esterno sul campo di Caserta. La formazione universitaria ha già osservato il turno di riposo e deve recuperare una sola gara, quella con Chiusi in programma il prossimo 26 novembre.

