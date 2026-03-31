Abc, incontro con il Sindaco e i nuovi assessori a Latina

Questa mattina il sindaco Matilde Celentano, insieme ai nuovi assessori all’Ambiente e al Bilancio, Michele Nasso e Antonina Rodà, e al presidente della commissione Ambiente, Alessandro Porzi, si è recata presso la sede di Abc per un primo incontro con i nuovi componenti della giunta. Presenti anche il presidente e il direttore generale di Abc, Alessandro Angelini e Antonello Malucelli, Daniela Moscarino del Cda, il collegio dei revisori, i lavoratori e la rappresentanza sindacale.

“Come annunciato, la prima cosa che abbiamo voluto fare dopo la nomina dei nuovi membri della giunta è stato fare un sopralluogo presso la sede di Abc – ha affermato la prima cittadina – per avviare un confronto diretto e operativo su uno dei temi più sentiti dalla cittadinanza: la gestione dei rifiuti urbani e la pulizia della nostra città. Si tratta di una priorità assoluta della nostra agenda politica. Parliamo di servizi essenziali che incidono ogni giorno sulla qualità della vita delle persone, sull’immagine del territorio e sul rispetto dell’ambiente. Per questo abbiamo già avviato un primo tavolo di lavoro, coinvolgendo non solo gli assessori competenti, ma anche il management di Abc e le rappresentanze sindacali, con l’obiettivo di individuare criticità, fissare obiettivi concreti e stabilire insieme le azioni più urgenti da mettere in campo. Il nostro impegno è chiaro: lavorare con determinazione per l’approvazione dei bilanci, passaggio fondamentale per dare stabilità all’azienda e consentire una programmazione seria ed efficace. Solo così potremo garantire servizi più efficienti, continui e all’altezza delle aspettative dei cittadini”.

“Ho assunto questo incarico – ha dichiarato Michele Nasso – in continuità con il lavoro svolto da Franco Addonizio, che ringrazio, nella piena consapevolezza della grande responsabilità nei confronti dell’intera cittadinanza. I lavoratori rappresentano il pilastro fondamentale su cui costruiremo il percorso necessario a concretizzare il programma sindacale, con l’obiettivo di restituire alla città decoro, efficienza e qualità dei servizi”.

“Su Abc, sul servizio di gestione dei rifiuti urbani e sulla pulizia della nostra città ripartiamo dall’anno zero – ha concluso Antonina Rodà, rivolgendosi ai lavoratori –. Ci metteremo subito al lavoro, con impegno e concretezza, per fornire risposte rapide ed efficaci ai cittadini”.