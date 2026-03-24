Aurunci 3D – Vivere il Parco tra Terra, Cielo e Sottosuolo: l’ iniziativa dal 9 al 24 maggio

PROSSEDI – Oggi è la prima giornata di Primavera e prendono il via le Giornate del Fai. Il borgo di Prossedi sarà protagonista dell’evento dopo essere stato selezionato dalla delegazione di Latina del Fondo Ambiente Italiano. Saranno visitabili alcuni luoghi di particolare interesse storico e architettonico normalmente non accessibili al pubblico come l’interno del Palazzo Baronale che è privato. Le visite come sempre saranno guidate dagli Apprendisti Ciceroni delle scuole del territorio.

Gilda Iadicicco capo delegazione del Fai di Latina spiega il perché di questa scelta, arrivata dopo le sollecitazioni dell’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Angelo Pincivero che ha invitato il Fai a rivolgere le sue attenzioni sul borgo al confine tra le province di Latina e Frosinone.

“Sollecitati dall’amministrazione comunale siamo venuti a visitarla e siamo rimasti molto sorpresi della sua bellezza. Prossedi è un luogo incontaminato, ha un affaccio bellissimo, quindi paesaggisticamente molto ben collocato, ha un borgo medievale e moderno molto ben conservato, quindi aspettiamo i visitatori del FAI per conoscere questo luogo ancora non valorizzato, e il compito del FAI è proprio questo, valorizzare luoghi poco conosciuti. In questa visita – spiega Iadicicco – avremo la gioia di vedere l’interno del Palazzo Baronale che è ancora privato, e sarà aperto solo agli iscritti FAI. Ringraziamo l’amministrazione comunale di Prossedi per averci sollecitati alla conoscenza di questo territorio che ci ha colpito e ci ha sorpreso così tanto e ringraziamo i baroni che ci apriranno la loro dimora”.