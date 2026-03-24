AMBIENTE
Aurunci 3D – Vivere il Parco tra Terra, Cielo e Sottosuolo: l’ iniziativa dal 9 al 24 maggio
FONDI – Nel Parco Naturale dei Monti Aurunci arriva il progetto “Aurunci 3D – Vivere il Parco tra Terra, Cielo e Sottosuolo”. L’iniziativa, che si svolgerà dal 9 al 24 maggio 2026, propone un’esperienza innovativa di scoperta del territorio articolata in tre dimensioni: la terra, con cammini, escursioni e valorizzazione della rete sentieristica; il cielo, con l’evento delle mongolfiere sul Monte Altino; il sottosuolo, con attività scientifiche e divulgative nella grotta “Grava dei Serini”.
«Questo finanziamento rappresenta un riconoscimento importante per il lavoro che il Parco sta portando avanti – dichiara il presidente del Parco Naturale dei Monti Aurunci, Vincenzo Fedele –. “Aurunci 3D” è un progetto che racconta il nostro territorio in maniera completa e innovativa, mettendo insieme natura, cultura e comunità. Vogliamo offrire un’esperienza autentica, capace di valorizzare le nostre identità e allo stesso tempo attrarre nuovi flussi turistici in modo sostenibile».
«Abbiamo scelto di puntare su un modello di turismo lento e destagionalizzato – prosegue Fedele – che valorizza i cammini, i sentieri e le tradizioni locali. Il sostegno della Regione Lazio ci consente di rafforzare questa visione e di promuovere gli Aurunci come destinazione di qualità, accessibile e rispettosa dell’ambiente».
Il progetto è stato finanziato grazie all’avviso pubblico della Regione Lazio per la promozione e la valorizzazione del territorio con un contributo di 30 mila euro.
AMBIENTE
Gaeta più verde e accogliente: al via la piantumazione di 180 nuovi alberi alla porta sud della città
Prosegue il piano per Gaeta sempre più verde. L’ amministrazione Comunale annuncia che sono in corso i lavori della messa a dimora di nuove alberature presso l’ingresso meridionale della città, in località La Piaja. L’iniziativa, che si inserisce nel più ampio progetto “Una pianta per ogni abitante”, prevede la riqualificazione delle grandi aiuole spartitraffico attraverso un’importante operazione di restyling botanico. L’intervento è il risultato di una virtuosa sinergia tra il Comune di Gaeta, la Fondazione CY Twombly e la Fondazione Nicola Del Roscio.
AMBIENTE
Giornata Mondiale delle Foreste, il Parco del Circeo ricorda il valore della Selva di Circe
SABAUDIA – Oggi, 21 marzo, è la Giornata Mondiale delle Foreste. Lo sottolinea il Parco Nazionale del Circeo ricordando che “sono fondamentali per la salute del nostro pianeta: purificano l’aria, mitigano i cambiamenti climatici e ospitano l’80% della biodiversità terrestre” e che sul nostro territorio “si trova la Selva di Circe, oggi la più grande foresta di pianura rimasta nel nostro Paese, un relitto prezioso dell’antica “Selva di Terracina”. Gli alberi sono prevalentemente della famiglia delle querce: cerri, farnie e farnetti, che in inverno perdono le foglie, oltre ai lecci e alle sughere, che sono sempreverdi. Un mosaico di ecosistemi che cambia volto in ogni stagione, offrendo rifugio a innumerevoli specie animali e vegetali”.
Una foresta preziosa, che a tratti appare sofferente, per svariate ragioni: a causa della pressione dei daini; della presenza di pini (non autoctoni), la maggior parte dei quali morti e che oggi vengono espiantati; e anche a causa del taglio lineare di una parte sostanziosa del bosco, quella confinante con le strade: da una parte la Pontina, dall’altra la Litoranea.
“In questa giornata – si legge in un post del Parco Nazionale del Circeo – rinnoviamo il nostro impegno per la conservazione di questo tesoro inestimabile. Vi invitiamo a scoprirla, amarla e, soprattutto, rispettarla”.
AMBIENTE
Giornate Fai di Primavera alla scoperta di Prossedi con la visita esclusiva degli interni del Palazzo Baronale
PROSSEDI – Oggi è la prima giornata di Primavera e prendono il via le Giornate del Fai. Il borgo di Prossedi sarà protagonista dell’evento dopo essere stato selezionato dalla delegazione di Latina del Fondo Ambiente Italiano. Saranno visitabili alcuni luoghi di particolare interesse storico e architettonico normalmente non accessibili al pubblico come l’interno del Palazzo Baronale che è privato. Le visite come sempre saranno guidate dagli Apprendisti Ciceroni delle scuole del territorio.
Gilda Iadicicco capo delegazione del Fai di Latina spiega il perché di questa scelta, arrivata dopo le sollecitazioni dell’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Angelo Pincivero che ha invitato il Fai a rivolgere le sue attenzioni sul borgo al confine tra le province di Latina e Frosinone.
“Sollecitati dall’amministrazione comunale siamo venuti a visitarla e siamo rimasti molto sorpresi della sua bellezza. Prossedi è un luogo incontaminato, ha un affaccio bellissimo, quindi paesaggisticamente molto ben collocato, ha un borgo medievale e moderno molto ben conservato, quindi aspettiamo i visitatori del FAI per conoscere questo luogo ancora non valorizzato, e il compito del FAI è proprio questo, valorizzare luoghi poco conosciuti. In questa visita – spiega Iadicicco – avremo la gioia di vedere l’interno del Palazzo Baronale che è ancora privato, e sarà aperto solo agli iscritti FAI. Ringraziamo l’amministrazione comunale di Prossedi per averci sollecitati alla conoscenza di questo territorio che ci ha colpito e ci ha sorpreso così tanto e ringraziamo i baroni che ci apriranno la loro dimora”.
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