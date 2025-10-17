Fondi, oltre un etto tra cocaina e hashish: arrestato un 32enne

LATINA – Un giovane di 32 anni già noto alle forze di polizia è stato arrestato a Fondi per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Sono stati carabinieri durante controlli del territorio finalizzati al contrasto delle attività di spaccio a sottoporlo a perquisizione personale e domiciliare scoprendo che nascondeva un panetto avvolto con del cellophane contenente circa 91 grammi di hashish, circa 6 grammi di marijuana, 27 grammi di cocaina e la somma di 6.650 euro in contanti suddivisa in banconote di vario taglio che si sospetta siano provento dell’attività illecita di spaccio. L’arrestato aveva con sé anche due dispositivi localizzatori GPS tracker, i bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento e un cellulare. Si trova ora agli arresti domiciliari in attesa dell’interrogatorio di convalida.