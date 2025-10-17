Va deserta la Commissione trasparenza sui bilanci di Abc: botta e risposta tra maggioranza e presidente

LATINA – E’ bufera sulla Commissione Trasparenza del Comune di Latina dopo il passaggio di presidenza nella mani della consigliera e capogruppo del M5S Maria Grazia Ciolfi. La maggioranza di centrodestra ha infatti fatto mancare il numero legale della seduta convocata da Ciolfi per analizzare la questione dei bilanci di Abc. Ed è scambio di accuse.

Ciolfi in una nota parla di un “gravissimo atto di sabotaggio della maggioranza per fuggire dal confronto gettando fango per non ammettere pubblicamente di essere finita in un vicolo cieco con i bilanci di ABC”, mentre i consiglieri di maggioranza dell’organismo consiliare, Vincenzo Valletta, Maurizio Galardo, Renzo Scalco, Simona Mulè, Giuseppe Coluzzi, Roberto Belvisi, Emiliano Licata, Giuseppe Coriddi, accusano Ciolfi di “trasformare, snaturando la funzione istituzionale e di garanzia, la commissione trasparenza in una commissione speciale o in una commissione di indagine permanente”.

«Ho convocato la Commissione – spiega Ciolfi – perché da oltre due anni ascoltiamo soltanto una voce, quella dell’Amministrazione, e non abbiamo mai potuto ascoltare la versione dell’azienda, dei suoi vertici e dell’organo di revisione. Quando le opposizioni hanno chiesto di invitare la governance di ABC nel Consiglio comunale straordinario, il Presidente del Consiglio Tiero si è

opposto, sostenendo che la discussione dovesse svolgersi nelle commissioni competenti. Ebbene, né la Commissione Bilancio né la Commissione Ambiente sono mai state convocate. Di fronte a

questa evidente elusione, ho ritenuto mio dovere istituzionale farlo in Commissione Trasparenza, proprio per colmare una mancanza di trasparenza.» E aggiunge: “La Commissione Trasparenza ha il compito di vigilare proprio su questi comportamenti opachi. E oggi, invece di rispondere ai cittadini, la maggioranza ha scelto di scappare.»

La maggioranza stigmatizza le modalità di conduzione della Commissione tradizionalmente affidata all’opposizione con parole molto dure: “E’ evidente – scrivono in una nota i consiglieri – che la nuova presidente intenda trasformare la commissione trasparenza piegandola a funzioni che non le sono proprie come organo istituzionale, per evidenti scopi di propaganda politica. Come maggioranza, se da una parte ribadiamo la nostra volontà di rispettare le prerogative della commissione trasparenza nel suo ruolo istituzionale e di garante, dall’altra non possiamo accettare un uso improprio e politico della stessa. Non intendiamo tollerare oltre lo slargamento sistematico del perimetro di competenza della commissione per motivi politici, soprattutto quando tale slittamento avviene nonostante i reiterati richiami della maggioranza. La gestione della commissione trasparenza, proprio per gli interessi che è chiamata a tutelare, impone ragionevolezza, ascolto e cautela, non forzature. Purtroppo, spiace rilevare, che l’attuale presidente sia rimasta sorda ai rilievi della maggioranza, e abbia con questa convocazione consumato un atto di rottura istituzionale”. Così era stata motivata la mancata partecipazione ai lavori della seduta della commissione cui erano presenti invece i vertici di Abc.

Ciolfi replica: “Dicono che sono “rimasta sorda ai richiami della maggioranza” solo per aver convocato un argomento a loro scomodo e addirittura chiedono al Presidente Tiero la convocazione di una conferenza capigruppo per ridefinire i perimetri della commissione trasparenza. A tal proposito necessito chiarire che il corretto funzionamento della commissione Trasparenza non dipende da un comportamento “gradito” alla maggioranza, nè la commissione è una gentile concessione della maggioranza , ma una prerogativa dell’opposizione, uno strumento di controllo e garanzia

democratica all’interno dell’organo consiliare. Tentare di condizionarla è un atto di prevaricazione istituzionale e un segnale gravissimo per la democrazia cittadina.»

“Non c’è stata alcuna sottrazione di responsabilità da parte della maggioranza, ma la chiara volontà di riaffermare un principio fondamentale: le istituzioni non sono uno strumento di campagna elettorale e i regolamenti vanno rispettati da tutti, anche da chi presiede una Commissione”, concludono i consiglieri di maggioranza.