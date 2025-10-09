Il Comune di Latina celebra la Protezione Civile: fino al 12 ottobre eventi, incontri e dimostrazioni

LATINA – Prosegue la settimana interamente dedicata alla cultura della prevenzione, della sicurezza e della solidarietà organizzata dal Comune di Latina, per celebrare Protezione Civile. Fino al 12 ottobre, la città sarà protagonista di un ricco calendario di appuntamenti formativi e dimostrativi aperti a cittadini, studenti e famiglie. Da venerdì 10 a domenica 12 ottobre, Piazza del Popolo ospiterà il grande Villaggio dell’Emergenza, con mostre, dimostrazioni e attività interattive dedicate a grandi e piccoli. Importante appuntamento domani Venerdì 10, l’inaugurazione ufficiale, con il taglio del nastro, alla presenza delle autorità civili e militari. Nel Villaggio sarà possibile visitare la Sala Operativa Mobile del Comune di Latina, esplorare la Mostra dei Giganti, con i mezzi e le attrezzature tecnologiche della Protezione Civile, partecipare a dimostrazioni interattive e laboratori didattici per bambini e adulti, scoprire da vicino la ricostruzione di un vero campo d’emergenza. “La Protezione Civile rappresenta uno dei valori più alti della nostra comunità – dichiara il Sindaco di Latina –. Questa settimana di eventi è un’occasione per conoscere da vicino il lavoro straordinario di donne e uomini che ogni giorno garantiscono la sicurezza del territorio e dei cittadini. L’iniziativa è organizzata dal Comune di Latina – Servizio di Protezione Civile, con la collaborazione della Prefettura di Latina e il patrocinio di enti e istituzioni del territorio”. “La settimana dedicata alla Protezione Civile – afferma l’assessore alla Protezione Civile Gianluca Di Cocco – rappresenta un momento importante di incontro tra istituzioni, volontari e cittadini. Vogliamo diffondere la cultura della prevenzione e della sicurezza, valorizzando il lavoro quotidiano dei nostri operatori e delle associazioni che, con professionalità e spirito di servizio, garantiscono supporto alla comunità in ogni situazione di emergenza. È anche un’occasione per coinvolgere i più giovani, perché comprendano l’importanza del volontariato e della partecipazione attiva nella tutela del territorio”.