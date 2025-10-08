A Latina torna il “World Restart a Heart Day”

Dopo il successo della prima edizione, torna a Latina il World Restart a Heart Day, la maratona di rianimazione cardiopolmonare promossa dalla Croce Rossa Italiana – Comitato di Latina. L’appuntamento è per mercoledì 16 ottobre 2025, in Piazza del Popolo, con una maratona di 24 ore ininterrotte – dalle 00:00 alle 23:59 – interamente dedicate alle manovre salvavita.

L’iniziativa, organizzata in collaborazione con la Prefettura di Latina e con il patrocinio di Comune, Provincia e ASL di Latina, aderisce alla campagna internazionale promossa dall’ILCOR (International Liaison Committee on Resuscitation), che ogni anno sensibilizza milioni di persone sull’importanza della rianimazione cardiopolmonare (RCP) e del primo soccorso.

Nel corso della giornata, cittadini, volontari, studenti, forze dell’ordine e militari si alterneranno nei turni di massaggio cardiaco su manichino, sotto la guida degli operatori della Croce Rossa. L’obiettivo è formare e coinvolgere la comunità, diffondendo la conoscenza di gesti semplici ma fondamentali per salvare una vita.

Alle ore 11:00 è previsto un momento istituzionale con la partecipazione delle Autorità civili e militari del territorio, mentre l’intero evento sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube ufficiale @crocerossalatina e diffuso attraverso i canali digitali del Comitato.