L’Istituto Vittorio Veneto di Latina alla Festa del Cinema di Roma con il corto “ Home Video”

LATINA – L’Istituto Vittorio Veneto di Latina ha presentato venerdì 17 ottobre alla Festa del Cinema di Roma il corto “ Home Video” prodotto dagli studenti dell’indirizzo Servizi Cultura e dello Spettacolo per il progetto “Il Sequel… Alla ricerca di… Mi oriento” finanziato con i fondi “Cinema per la Scuola”.

Il lavoro nato per raccontare la scuola e la vita – dicono dall’Istituto di Viale Mazzini – è molto più di un semplice cortometraggio: è un viaggio emotivo e autentico nel mondo degli adolescenti di oggi, alle prese con il delicato momento delle scelte personali, dicono dalla scuola.

Il cortometraggio era stato presentato al Teatro Ghione lo scorso 28 maggio e ora, grazie al supporto della Fondazione Roma Lazio Film Commission, ha avuto questo spazio all’interno della mostra. Ad aprire l’incontro è stata la dirigente scolastica prof.ssa Alessandra Morazzano, che ha presentato il progetto ed il percorso compiuto dagli alunni per la realizzazione del lavoro, mentre il video ed il valore educativo dell’esperienza sono stati illustrati dai docenti Giandomenico Celata e Emiliano Aiello del corso DAMS – Università degli Studi di Roma Tre, partner accademici che hanno affiancato la scuola.