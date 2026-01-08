Arrivano i primi arresti per le bombe a Latina, sono quattro giovanissimi

LATINA – Sono tutti indagati a vario titolo per reati legati a fatti incendiari e all’uso di ordigni esplosivi verificatisi negli ultimi mesi nel capoluogo pontino i quattro arrestati questa mattina all’alba per le bombe degli ultimi mesi a Latina.

L’ordinanza è stata emessa dal G.I.P. del Tribunale di Latina, dott.ssa Barbara Cortegiano, su richiesta della Procura della Repubblica di Latina, coordinata dal Procuratore Aggiunto dott.ssa Luigia Spinelli.

Le indagini hanno consentito di ricostruire un contesto criminale strutturato, caratterizzato da azioni violente e intimidatorie finalizzate al controllo di specifiche aree cittadine, in particolare di una nota piazza di spaccio contesa tra gruppi criminali locali. In tale contesto, un gruppo emergente composto da giovani soggetti avrebbe messo in atto attentati incendiari ed esplosivi per consolidare la propria influenza sul territorio.

Tra gli episodi contestati figurano esplosioni di ordigni artigianali, avvenute in piena notte, che hanno causato danni a muri, portoni, vani scala e vetrate di edifici residenziali, oltre a incendi dolosi di veicoli parcheggiati nei pressi dei condomini. Eventi che avevano destato particolare allarme sociale e che erano stati ampiamente riportati dalle cronache locali.

Le attività investigative, svolte senza soluzione di continuità da Polizia e Carabinieri sotto il coordinamento della Procura, hanno inoltre permesso di accertare la detenzione e il porto illegale di armi e munizioni, comprese pistole con matricola abrasa, nonché la disponibilità di materiale esplosivo. Attraverso attività tecniche, pedinamenti e controlli del territorio, gli investigatori sono riusciti a individuare ruoli e responsabilità precise, collegando i diversi episodi a un disegno criminoso unitario.

Giuseppe Lodeserto, Capo Squadra Mobile

L’indagine ha visto una stretta collaborazione tra le forze dell’ordine e ha portato anche al sequestro di ordigni artigianali, armi e munizioni, consentendo di prevenire ulteriori azioni pericolose e di garantire maggiore sicurezza nelle aree interessate.

Il tenente colonnello dei Carabinieri Salvatore Pascariello, Comandante del Reparto Operativo di Latina

Tre dei soggetti destinatari delle misure cautelari si trovavano già detenuti al momento dell’esecuzione dell’ordinanza, mentre il quarto è stato rintracciato e arrestato questa mattina a Latina nel corso delle attività congiunte.

L’operazione rappresenta un importante passo nella lotta a una criminalità sempre più violenta e aggressiva, confermando la presenza dello Stato a tutela della sicurezza pubblica e della legalità.

Si ricorda che tutti gli indagati sono da ritenersi presunti innocenti fino a sentenza definitiva.