Attentati dinamitardi e incendiari a Latina: quattro persone finiscono in carcere. È il bilancio di una vasta operazione congiunta condotta dalla Polizia di Stato e dall’Arma dei Carabinieri, scattata nelle ultime ore nel capoluogo pontino.

I provvedimenti di custodia cautelare in carcere riguardano quattro soggetti indiziati, a vario titolo, per una serie di episodi che negli ultimi mesi hanno colpito la città, causando danni a edifici residenziali e veicoli e generando un forte allarme sociale, oltre a un grave pericolo per la pubblica incolumità.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Latina e portate avanti congiuntamente da Polizia e Carabinieri, hanno consentito di ricostruire ruoli e responsabilità degli indagati, collegando i diversi attentati a un unico contesto criminoso.

Ulteriori dettagli sull’operazione e sugli sviluppi investigativi saranno forniti nel corso di una conferenza stampa in programma alle ore 10.30 presso la Procura della Repubblica di Latina, alla presenza del Procuratore Aggiunto, dottoressa Luigia Spinelli.