OGGI IN PRIMA PAGINA
Cerca di scappare senza pagare la merce, arrestato a Terracina
Arrestato dalla Polizia di Stato l’autore di una rapina impropria ai danni di un supermercato a Terracina. L’intervento è scattato da una segnalazione giunto al 112 relativa ad una lite in corso presso un supermercato della città. Sul posto, i militari hanno accertato che l’uomo, un cittadino di nazionalità rumena, dopo essersi introdotto nell’esercizio commerciale, aveva occultato alcuni generi alimentari e due lattine di birra, tentando di oltrepassare le casse senza pagare. Fermato dall’addetto alla vigilanza ha reagito con un atteggiamento aggressivo, sia con minacce che con una condotta violenta per garantirsi la fuga con la merce sottratta. La refurtiva è stata immediatamente recuperata e restituita al supermercato. L’uomo è stato quindi bloccato dagli agenti, accompagnato presso gli uffici del Commissariato e dichiarato in stato di arresto. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica di Latina, è stato trattenuto in attesa del giudizio per direttissima.
APPUNTAMENTI
Dal 7 al 12 luglio il cielo di Nettuno accoglie per la terza volta consecutiva gli atleti del Campionato Italiano Assoluto di Paracadutismo Sportivo
Nettuno – Dal 7 al 12 luglio il cielo di Nettuno accoglie per la terza volta consecutiva gli atleti del Campionato Italiano Assoluto di Paracadutismo Sportivo – Discipline Classiche organizzato dalla sinergia di tre realtà di eccellenza del panorama paracadutistico italiano, l’Aeroclub Real Lazio, il Crazy Fly e la SS.Lazio Paracadutismo, con il patrocinio del Comune di Nettuno.
Teatro dell’importante evento sportivo l’Aviosuperficie ARMA di Nettuno dove per una settimana i migliori atleti del paracadutismo sportivo italiano si sfideranno in una competizione sportiva davvero spettacolare con centinaia di lanci di Stile in caduta libera e di Precisione in Atterraggio.
Ad aprire “le danze del cielo” la cerimonia di apertura prevista martedì 7 luglio 2026 alle ore 18:00 presso il Porto Turistico Marina Nettuno, dove i plurimedagliati atleti italiani daranno luogo a spettacolari lanci di esibizione.
“Questo campionato è motivo di grande orgoglio per noi della SS.Lazio – ha dichiarato Carmine (Lino) Della Corte presidente della SS. Lazio Paracadutismo – per essere stati scelti per il terzo anno consecutivo come organizzatori di un campionato prestigioso, che torna a Nettuno scegliendo questa volta il Porto Marina di Nettuno quale location della spettacolare cerimonia di apertura. La città di Nettuno potrebbe essere una delle sedi papabili per il prossimo Mundial del 2030 qualora Roma avanzasse la propria candidatura e le fosse assegnata. Parteciperanno a questa terza edizione nomi prestigiosi del paracadutismo italiano e vedremo se quest’anno gli atleti della Scuola Nazionale, dell’Esercito o della stessa Lazio riusciranno a portare via il titolo alla squadra dei Carabinieri, attuali campioni in carica. Un ringraziamento speciale va ad Arianna di Magno che da venticinque anni porta avanti questo meraviglioso centro di Paracadutismo fondato da suo padre Chicco di Magno al quale il centro è intitolato così come il Trofeo Chicco Di Magno“.
Uomini e donne si sfideranno nei cielo della città laziale inserendosi nel ventaglio delle competizioni di Stile e Precisione in atterraggio valutati premiati individualmente, a squadre e modalità combinata.
Il 2º Trofeo Internazionale Open di Stile in caduta libera «Adriano Marchetto» e il 3 º Trofeo Internazionale Open di Precisione in atterraggio Città Nettuno «Chicco Di Magno» previsto per il 20 luglio alle ore 17 sul litorale della città come evento conclusivo, impreziosiranno la calda settimana sportiva che terrá la città di Nettuno con il fiato sospeso e il naso all’insù regalandole magia e spettacolarità.
ATTUALITA'
Furti in abitazione: Latina la seconda del Lazio con 1.564
Nel Lazio, secondo gli ultimi dati ufficiali, in un anno sono state svaligiate 16.464 abitazioni, dato che equivale a circa 45 furti in casa ogni giorno. A livello provinciale il numero maggiore di furti è stato denunciato a Roma (12.537), seguita da Latina (1.564), Frosinone (1.098), Viterbo (886) e Rieti . Numeri che spiegano il motivo per cui, come emerso dall’indagine commissionata da Facile.it a EMG, circa 27 milioni di italiani sono preoccupati che durante l’assenza estiva la loro abitazione venga svaligiata. Come si tutelano gli italiani? Per 18 milioni la strategia è quella di affidarsi al “controllo di vicinato” e 12 milioni hanno deciso di puntare sulla tecnologia installando un sistema di videosorveglianza. il 20% ha sottoscritto un’assicurazione contro il furto e l’11%, invece, ha dotato l’abitazione di grate antintrusione. Non mancano, però, soluzioni più creative: 2,7 milioni di individui preferiscono lasciare accese TV, radio o alcune luci di casa per dare l’idea che l’abitazione sia abitata.
CRONACA
Latina, rapine e furti nei negozi del capoluogo: due persone finiscono in carcere
Due ordinanze di custodia cautelare in carcere sono state eseguite dalla Polizia di Stato di Latina nei confronti di un uomo e di una donna, gravemente indiziati, a vario titolo, di una serie di reati contro il patrimonio commessi tra febbraio e marzo 2025 ai danni di diversi esercizi commerciali del capoluogo.
Il provvedimento è stato emesso dal gip del Tribunale di Latina su richiesta della Procura della Repubblica, al termine di un’indagine condotta congiuntamente dalla Squadra Mobile della Questura e dal Nucleo Operativo e Radiomobile dei Carabinieri di Latina.
Gli accertamenti hanno consentito di ricostruire diversi episodi tra tentati furti aggravati, tentate rapine, rapina impropria, furto aggravato e porto abusivo di armi.
Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, all’uomo vengono contestati un tentato furto aggravato al supermercato Decò di viale Pier Luigi Nervi, due tentate rapine in esercizi commerciali durante le quali avrebbe minacciato i dipendenti con un taglierino per impossessarsi dell’incasso, una rapina impropria ai danni del bar “Le Cinéma Cafè” di Latina Lido, commessa travisato e armato di coltello, oltre a un furto aggravato in un supermercato del quartiere Piccarello.
L’uomo si trovava già detenuto nel carcere di Rieti per altra causa ed è stato raggiunto dalla notifica del nuovo provvedimento direttamente in istituto.
La donna, invece, è stata rintracciata dagli agenti della Squadra Mobile nel territorio di Latina e, al termine delle formalità di rito, è stata trasferita nel carcere femminile di Roma Rebibbia, dove resta a disposizione dell’Autorità giudiziaria.
L’operazione è il risultato della collaborazione tra Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Procura della Repubblica nell’attività di contrasto ai reati contro il patrimonio e di tutela della sicurezza di cittadini e commercianti.
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