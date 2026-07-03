Furti in abitazione: Latina la seconda del Lazio con 1.564

LATINA – E’ stata inaugurata a metà giugno e andrà avanti per sette mesi fino al 3 gennaio del prossimo anno, la mostra Maurizio Galante & Tal Lancman. Alta Moda, Design e Arte divisa tra la Città del Merletto e della Moda e il Museo delle Belle Arti di Calais nel nord della Francia, in cui lo stilista di Latina e il designer espongono da una parte oltre sessanta capi di alta moda realizzati da Galante nel corso della sua carriera e dall’altra oggetti d’arte e fotografie che raccontano il rapporto dei due artisti la natura.

“La natura è il punto di partenza fondamentale – ha dichiarato Galante in una lunga intervista rilascia a Vogue Italia – Come designer abbiamo la missione di comunicare attraverso le nostre creazioni ciò che stiamo perdendo, la bellezza e la fragilità del mondo che ci circonda”.

La mostra ha ottenuto dal Ministero della Cultura il prestigioso riconoscimento di “Mostra d’Interesse Nazionale”. È la terza volta che la Cité de la Dentelle et de la Mode (Città del Pizzo e della Moda) riceve questo riconoscimento, dopo le esposizioni dedicate a Hubert de Givenchy (2017) e Cristóbal Balenciaga (2015).