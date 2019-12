A Prossedi torna Vicoli di Natale

PROSSEDI – Torna a Prossedi Vicoli di Natale. Oggi (sabato 28 ) alle 17 il programma, che si realizza nell’ambito di Lazio delle Meraviglie, prevede cultura, gastronomia e divertimento nel cuore della cittadina sospesa tra le province di Latina e di Frosinone. In piazza ci saranno i mercatini e poi, visto che le feste natalizie sono speciali da vivere con la famiglia, ci sarà tanto spazio all’intrattenimento per i più piccoli con bolle di sapone e i trucca bimbi. Non mancherà la gastronomia perché nel percorso tra i Vicoli ci sarà la degustazione di polenta, maltagliati con i fagioli, panini con la salsiccia e dolci tipici, senza dimenticare molti prodotti natalizi tipici del periodo ma anche altri prodotti gastronomici locali. Come in ogni evento a Prossedi non mancherà l’aspetto culturale e, ad animare la serata, alle 20:30 in piazza del Plebiscito si esibirà il coro gospel mentre a seguire in piazza XI febbraio l’esibizione del Clan del santa Cecilia. Poi un rimando alle antiche tradizioni dove, per saldarsi, nelle piazze era consuetudine accendere fuochi contenuti in appositi bracieri: la stessa cosa verrà riproposta anche in occasione di Vicoli di Natale con i fuochi accesi sia in piazza sia davanti la chiesa.

NAVETTE – Sono a disposizione navette gratuite che faranno la spola tra il parcheggio allestito nella zona del campo sportivo e la piazza principale del paese.

Ad inaugurare l’appuntamento, alle 17, ci saranno il sindaco Pincivero, il vice sindaco Franco Bonifazi, e i consiglieri Danilo Torella, con delega alla Cultura, e Marilena Iannicola.