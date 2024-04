Atti persecutori, aggravamento della pena per una donna di Latina

LATINA – I Carabinieri di Latina hanno arrestato oggi una donna, già sottoposta alla misura cautelare del divieto di avvicinamento ad un’altra persona per il reato di atti persecutori, in esecuzione di un’ordinanza di aggravamento di misura cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di Latina, a seguito della violazione delle prescrizioni , segnalate dal reparto dell’Arma. La donna è stata sottoposta al regime degli arresti domiciliari presso la propria abitazione, come disposto dall’Autorità giudiziaria.