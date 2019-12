Al Parco del Circeo, il mare in una mistery box

SABAUDIA – Cinque incontri, tra dicembre e gennaio, durante le feste per scoprire le creature del Mar Mediterraneo: è l’iniziativa del Parco Nazionale del Circeo in collaborazione con l’Istituto Pangea Onlus. “Un’attività divertente per adulti e bambini per conoscere il mondo sottomarino attraverso una “mistery box” e una serie di indizi relativi ad alcuni tra i più curiosi e sorprendenti esseri che lo popolano”, spiegano dall’Ente illustrando il laboratorio didattico intitolato “Enigmi Marini” che si svolgerà all’interno del Museo naturalistico del Parco nazionale del Circeo presso il Centro visitatori in via Carlo Alberto 188 a Sabaudia, domenica 29 e lunedì 30 dicembre; e il 3, 4 e il 5 gennaio 2020 (dalle ore 10:30 alle ore 12:30).

“Il gioco nell’educazione ambientale è un momento fondamentale di crescita personale e collettiva, e si inserisce in un processo più ampio teso a costruire un’identità ecologica nelle nuove generazioni” ha dichiarato Rita de Stefano, presidente dell’Istituto Pangea.

“Il laboratorio sarà gestito da esperti interpreti ambientali – ha sottolineato il direttore del Parco, Paolo Cassola – si svolgerà durante queste festività natalizie per offrire alle famiglie delle occasioni speciali da vivere insieme, a tu per tu con la natura”.