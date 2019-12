Acquatilis, ecco il mare di Ponza visto di notte con le sue creature straordinarie

PONZA – Questo è il mare di Ponza, visto di notte e riproposto in questo filmato in 4K (ovvero in Ultra HD) dai ricercatori che collaborano al progetto Acquatilis coordinato da Alexander Semenov e partito proprio dall’isola pontina a maggio del 2016. Quella appena pubblicata su YouTube – visibile qui – è solo una parte del documentario sul mar Mediterraneo al quale il team del biologo marino russo considerato uno dei maggiori fotografi subacquei esistenti al mondo, sta lavorando. E del gruppo che si è immerso a Ponza alla scoperta del mondo sottomarino e delle creature che vivono fluttuando nella colonna d’acqua senza mai posarsi, fa parte anche il ricercatore di Latina Armando Macali.