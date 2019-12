Calamità naturale, arrivano gli indennizzi. A Sperlonga 4,5 milioni di euro

SPERLONGA – Arrivano gli indennizzi per la calamità naturale del 28 e 29 ottobre 2018 quando un uragano sconvolse Terracina e i comuni vicini. Il Dipartimento della Protezione Civile della Regione Lazio ha confermando che entro il 10 gennaio saranno trasferiti ai Comuni, i finanziamenti relativi . Per Sperlonga si tratta di 4.5 milioni di euro. A comunicarlo è l’assessore all’Assetto del Territorio Stefano D’Arcangelo.

“I contributi finanziari riguardano in particolare le aziende agricole, le attività balneari, le abitazioni danneggiate nonché le infrastrutture pubbliche – si legge in una nota del Comune – E’ questo un sospiro di sollievo per tutti ed in particolare per le imprese che aspettavano con ansia e preoccupazione questo provvedimento regionale per poter rilanciare le proprie attività produttive e occupazionali. Da questo provvedimento il Comune di Sperlonga, tra i comuni maggiormente colpiti, otterrà complessivamente circa 4,5 milioni di euro così suddivisi: Attività Produttive €. 3.735.000,00 – Abitazioni civili e rurali €. 243.000,00 – Infrastrutture pubbliche comunali € 512.000,00”.

Una volta trasferiti ai Comuni, i finanziamenti a favore dei soggetti beneficiari saranno erogati dopo le dovute verifiche della documentazione dei preventivi e delle spese effettuate dai soggetti interessati.