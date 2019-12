Latina, Giordana Angi fra i big di Sanremo

LATINA – Sono stati annunciati ufficialmente i partecipanti al prossimo Festival di Sanremo. Con la gradita conferma per un’artista pontina: nella categoria dei Big ci sarà anche la cantautrice di Aprilia Giordana Angi. La seconda classificata al talent show “Amici” è stata inserita in un elenco di 22 protagonisti, tra i quali Piero Pelù, Irene Grandi, Le Vibrazioni, Marco Masini e Zarrillo. Festival al sapore pontino visto che Tiziano Ferro alcuni giorni fa ha ufficializzato che affiancherà Amadeus per tutte e cinque le serate.