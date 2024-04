Deceduto in ospedale l’operaio precipitato dal tetto di un capannone a Latina Scalo. E’ spirato al San Camillo

LATINA – Non ce l’ha fatta Gheorghe Brehana, l’operaio di 51 anni precipitato dal tetto di un capannone a Latina Scalo. Le condizioni dell’uomo erano apparse subito disperate dopo l’incidente avvenuto l’8 aprile scorso in Via Carrara. Da allora era ricoverato nel reparto di rianimazione del San Camillo di Roma dove era arrivato in eliambulanza e dove è spirato nelle scorse ore.

La caduta da un’altezza di nove metri era avvenuta mentre si trovava sul tetto per sistemare la copertura della sede di un’azienda, con la sua ditta privata specializzata in lavori edili. Sull’incidente è stata aperta un’inchiesta della Procura di Latina e sono tutt’ora in corso gli accertamenti degli ispettori del lavoro della Asl di Latina. Originario della Romania, il 51enne si era stabilito a Latina da molto tempo con la famiglia.

E’ la terza persona deceduta sul lavoro in provincia dall’inizio di quest’anno ad oggi secondo i dati di Cgil Cisl e Uil che riferiscono anche di oltre 500 incidenti sul lavoro nello stesso periodo. Un tema che i tre sindacati metteranno al centro della loro partecipazione al 1° maggio in piazza del Popolo a Latina.