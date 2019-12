Natale di Latina, la città compie 87 anni – Tutti gli eventi

LATINA – Oggi Latina compie 87 anni e il Comune come è tradizione ha organizzato una serie di eventi:

– Alle ore 9 partirà il tradizionale corteo per la deposizione della corona d’alloro al Monumento del Bonificatore a Piazza del Quadrato, alla presenza di tutte le autorità civili e militari di Latina, del coro organizzato dalla scuola Giuseppe Giuliano che sarà accompagnato dalla Banda di Latina Gioachino Rossini.

– Alle ore 10.30, presso la Sala Conferenza nella Palazzina Direzionale dell’Ospedale Santa Maria Goretti di Latina, ci sarà il convegno di presentazione del Goretti Alta Diagnostica. Alla presenza del Sindaco di Latina, Damiano Coletta, del Magnifico Rettore dell’Università di Roma La Sapienza, Eugenio Gaudio, del Preside della Facoltà di Farmacia e Medicina dell’Università di Roma La Sapienza, Carlo Della Rocca, dell’assessore regionale del Lazio alla Sanità, Alessio D’Amato, al vicepresidente della Fondazione ‘Sanità e Ricerca’, Sebastiano Fidotti, del Direttore Generale della ASL Latina, Giorgio Casati, e del Presidente della Fondazione ‘Sanità e Ricerca’ Emanuele Francesco Maria Emmanuele.

– Alle ore 11.00 inizierà lo spettacolo teatrale Storie a mente, testi e regia di D. Gigliotti, a cura dell’I.C. Alessandro Volta (in particolare del plesso O. Montini) al Teatro Ponchielli.

– Alle 17, nella sala Enzo De Pasquale del Comune di Latina, ci sarà la prima assoluta del documentario ‘Agro pontino, storia di un territorio’ di Annibale Folchi, con la regia di Gianluca Botti.

– Alle 18 si terrà la seconda edizione di Latina Stories, Latina e i suoi personaggi a cura del Forum Giovani di Latina nel Museo Civico Duilio Cambellotti.

– Sempre alle 18, al Museo Cambellotti di Latina, verrà inaugurata la mostra ‘Luoghi Nascosti’ a cura dell’associazione Riscatto.

– Alle 18, presso la Cattedrale San Marco, si terrà la Messa solenne di dedicazione. A seguire ci sarà il tradizionale concerto ‘Aspettando il Natale’ realizzato dalla Schola Cantorum Diocesana Corodia in collaborazione con il coro diretto da Rita Bove e Anna Rita Mancini dell’I.C. Volta di Latina. L’ensemble Cordinsieme in Volta sarà diretto dalla Professoressa Angelica Rita Giugliano.

L’appuntamento delle 13.30 in Piazza del Popolo, con la tappa del Raid Reggio Calabria – Milano della Collezione Lopresto, è stato annullato per cause legate all’organizzatore; la mostra ‘Luoghi Nascosti’ a cura dell’associazione Riscatto si terrà al Museo Cambellotti di Piazza San Marco e non nell’ex Cinema Enal di Latina Scalo.