Salviamo le Statue, il Comitato civico di Latina versa 30mila euro al Comune

LATINA – La chiamata alle arti ha funzionato e l’obiettivo è stato raggiunto e superato. Il Comitato civico Salviamo le Statue di Latina ha raccolto più di 30 mila e 500 euro per il restauro della Madre Rurale e de La Madre, le due opere realizzate dallo scultore Ulderico Conti nel 1938, che si trovano nei giardini di Palazzo M. Questo significa che, oltre a restituire nuova vita alle due sculture di fondazione, sarà possibile realizzare qualcosa in più Con 1200 euro si finanzierà il progetto QR Code per permettere a cittadini e turisti di acquisire informazioni storiche e altre informazioni sulle due opere, scaricando una app e inquadrando semplicemente con lo smartphone il codice a barre che sarà posto sul basamento della statua si accedere ad un racconto con voce di donna, come fosse la statua a parlare di sè. Un “accessorio” di cui speriamo siano presto dotati tutti gli edifici storici, i palazzi, le fontane e le altre opere di architettura razionalista.

I restanti 1300 euro invece sono stati bonificati al Comune di Latina come viatico per il restauro della statua in bronzo e del basamento della scultura dell’artista Elisabetta Mayo (Napoli 1896-Roma 1972) raffigurante la ninfa “Dafne”, opera donata a Littoria nel 1933 dalle confederazioni fasciste dei datori di lavoro e dei lavoratori. L’ opera si trova nei giardini del palazzo comunale e per restaurarla servono in tutto 18mila euro.

Il punto è stato fatto durante un incontro organizzato dal Comitato fondato da Maurizio Guercio e Rita Salvatori, che si è tenuto questa mattina al bistrò Turi Rizzo in Via Cattaneo, dove i promotori della raccolta hanno voluto rendicontare le somme raccolte.

Ma quando le statue saranno restaurate? “Le somme sono state bonificate e sono disponibili – spiega Guercio – ora sta al Comune affidare i lavori di restauro a ditte qualificate. Noi lanciamo l’idea di farlo entro il prossimo 30 giugno, giorno in cui si ricorda la posa della prima pietra di Latina”.

ASCOLTA

Hanno contribuito:

AQUILINO PIERPAOLO

ASSOCIAZIONE “ANIMA LATINA”

ASSOCIAZIONE “ITALIA NOSTRA”

ASSICURAZIONI “LOFFREDO”

BALDIN ALESSANDRO

BANCA POPOLARE DI FONDI

BANCA POPOLARE DEL LAZIO

BULGARELLI BRUNO

CARATELLI RITA

CECCONI ALFREDO

CEROCCHI FEDERICO

CENTRO SOCIALE “VITTORIO VENETO”

CIRCOLO CITTADINO “SANTE PALUMBO”

COMITATO “SALVIAMO LE STATUE”

COMITATO “AUGURI LATINA 86”

(Composto da: Confesercenti Latina/“Lions Club Latina

Host”/“Lions Club Sabaudia – S.F.Circeo”/Ass.Latina

Centro Storico/Ass.”Noi Siamo Latina”/Ass.Foedus /

Ass.”Tor Tre Ponti”/Banca Mediolanum

Ag.Fabrizio Vecchini/Ass.”Borghi di Latina”

Ass.”Anima Latina”/Ass.”Minerva”/Ass.”Gabriele

D’Annunzio”/News24/”Green Latina”/

Ass.”Officina della Fantasia”)

COMUNE DI LATINA CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI LATINA ASSESSORATO ALLA CULTURA

TURISMO E SPORT

CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L’ITALIA-LAZIO

FARMACIA ”FARINA”

GIANNI FABRIZIO

LIONS CLUB LATINA HOST

LIONS CLUB SABAUDIA-SAN FELICE CIRCEO

GRUPPO “REDI”

MARINIELLO GIANMARCO

MEDICAL PONTINO

ROSSETTI ROSANNA

ROSSIGNOLI SILVIO

STOTO ANTONINO

TOMASONE UGO

UCID LATINA

VIGLIALORO GIUSEPPE